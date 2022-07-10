「料理鼠王」真實版 德州快餐店上演

電影「料理鼠王」真實版在聖安東尼奧一家餐廳上演。(New York Post/@ritalongg)

一位抖音 TikTok用戶國慶日凌晨到聖安東尼奧一家「塔可小屋」(Taco Cabana)分店的得來速買零食，她沒見到店員，卻看到一大窩老鼠在廚房裡，她拍下的「料理鼠王」視頻隨後在網路上瘋傳。

麗塔瓜內洛朗哥利亞(Rita Guarnero-Longoria)的抖音名稱叫@ritalongg，4日(周一)凌晨0時38分左右她開車到6040 Bandera Road的塔克小屋分店，在得來速的入口有人從擴音器向她表示歡迎，她以為店裡有人，便往前開到點餐的窗口。但窗戶沒有打開，她便下車到窗口查看，廚房裡沒有人，但她看到有老鼠從燒烤爐(grill)探頭向她張望，讓她嚇了一跳。

她開始用手機 攝影，接著在燒烤爐底下一群老鼠探出頭來，牠們發現她不會傷害到牠們，便從燒烤爐底下爬出來，在地面上找東西吃，其中有幾隻體型較大，也有好幾隻小老鼠，像是一大家子一起外出覓食。她把這段視頻放上抖音，很快就得到幾萬次點閱，有網友把視頻取名為「料理鼠王」(Ratatouille)，那是迪士尼 (Disney)在2007年首映的卡通片，片裡的老鼠主角是個大廚。

麗塔把那段視頻送給市政府衛生處，並呼籲網友不要到這家塔可小屋買東西吃。塔可小屋總公司聽說消息以後，向媒體表示這是零星事件，公司在3日(周日)接到分店通知，指出廚房裡剛出現一批老鼠，總部遂下令分店暫時關閉，這就是麗塔4日凌晨沒看到店裡有人的原因，歡迎詞是機器感應到有人時自動發出的。

塔可小屋指出，分店盡快雇請除鼠專家把老鼠清除後已恢復營業，鼠患發生是難免的，但是公司一發現就立即處理，從這裡可以看出業者對衛生的重視，消費者可以放心的前來享用。