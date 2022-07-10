我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

訪中核酸檢測 美福藥局一站式服務

記者封昌明／休士頓報導
美福藥局經理符永豐（右）正在為一位要前往中國旅行的民眾進行雙核酸檢測。（記者封昌明／攝影）
美福藥局經理符永豐（右）正在為一位要前往中國旅行的民眾進行雙核酸檢測。（記者封昌明／攝影）

自7月1日起，所有要前往中國訪問的人員請注意，中領館規定關於行前檢測要求：

（一）所有搭乘自美赴華航班人員須在登機前48小時內進行「雙核酸」檢測，第二次須在登機前24小時內完成。

（二）「雙核酸」檢測應做到「平行檢測交叉驗證」，即在不同檢測機構、採用兩種不同試劑，兩次採樣間隔24小時以上。

為方便休士頓地區民眾，美福藥局特地推出核酸檢測一站式服務。自從疫情以來，美福藥局已為上百名前往世界各國特別是亞洲旅行的客人提供了24小時核酸報告及認證。民眾最常碰到茲歸列如下：

問題一：請問需要提交什麼樣文件？

答：請提交護照，及登記時間包括起始點和中轉點。美福藥局會為你安排兩次取樣時間。

問題二：請問在哪裡取樣？如何聯繫？

答：在美福藥局取樣。美福有專業的藥師及有認證的技術員為您採樣。美福藥局在精英廣場，緊鄰敦煌廣場，大通銀行後面，6918 Corporate Drive, Suite B5, Houston。您可以用三種方式聯繫：電話：281-506-2453，短信：832-949-9460，Email：[email protected]。也可以去「美福藥局」公眾號。

問題三：核酸在哪個實驗室做，並出哪些證明？

答：美福藥局與多個實驗室合作，每個實驗室的截止時間不一樣，所以根據您的航班美福會約定取樣時間，取樣後會把樣品送到相關實驗室。美福藥局會跟踪結果，在第一時間通知您。一般會提供二個報告：核酸報告cover letter及實驗室負責人簽名；核酸實驗報告 （流程，方法，技術，結果）；實驗室認證書 （CLIA認證）。按照使館要求，需要提供兩個測試機構的核酸報告，美福負責與各個實驗室溝通，提供一站式服務。

問題四：請問試劑種類是否會在報告中？

答：按照使館要求，兩次核酸需要兩種不同試劑。美福藥局已經與合作的實驗室達成協議，會使用不同的試劑並把使用的試劑名稱寫在報告中。

問題五：請問價格是多少？

答：每一次核酸檢測費用是$125.00，不收保險。

問題六：是否所有回國航班都可在美福藥局辦理核酸證明？

答：對於AA達拉斯周四的航班，兩次核酸都可以在美福辦理。對於其他航班，美福可以滿足起飛前48小時的核酸檢測要求，但對於起飛前24小時的核酸要求，由於各地回國航班的時間都不一樣，有些客人可能需要前一天就要到達中轉地，所以對於24小時的核酸，客人要在中轉地做。好消息是美福藥局與平安里旅行社合作，同樣提供一站式服務。平安里旅行社將幫助客人安排在中轉地第二次核酸檢測的一切事宜，讓您放心拿到檢測證明並順利登機。平安里旅行社聯繫方式：713-952-9898，Wechat：Pallytravel

藥局 檢測 中領館

上一則

「料理鼠王」真實版 德州快餐店上演

下一則

北美台灣旅館公會聯合會 休城舉行

延伸閱讀

中國放寬防疫 赴中第3國轉機須注意

中國放寬防疫 赴中第3國轉機須注意
把人當豬檢疫？ 江蘇無錫做核酸手蓋章 圖片要保持三天

把人當豬檢疫？ 江蘇無錫做核酸手蓋章 圖片要保持三天
廣東珠海檢舉未做核酸者獎百元 喊卡

廣東珠海檢舉未做核酸者獎百元 喊卡
返台PCR形同虛設 防君子不防小人 藥局開放預約就被「秒殺」

返台PCR形同虛設 防君子不防小人 藥局開放預約就被「秒殺」
台南女童遭酒醉憲兵攻擊 藥師見義勇為解危

台南女童遭酒醉憲兵攻擊 藥師見義勇為解危
蘇州取消核酸證明 民眾稱終於恢復正常

蘇州取消核酸證明 民眾稱終於恢復正常

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生