訪中核酸檢測 美福藥局一站式服務

美福藥局經理符永豐（右）正在為一位要前往中國旅行的民眾進行雙核酸檢測。（記者封昌明／攝影）

自7月1日起，所有要前往中國訪問的人員請注意，中領館 規定關於行前檢測 要求：

（一）所有搭乘自美赴華航班人員須在登機前48小時內進行「雙核酸」檢測，第二次須在登機前24小時內完成。

（二）「雙核酸」檢測應做到「平行檢測交叉驗證」，即在不同檢測機構、採用兩種不同試劑，兩次採樣間隔24小時以上。

為方便休士頓地區民眾，美福藥局 特地推出核酸檢測一站式服務。自從疫情以來，美福藥局已為上百名前往世界各國特別是亞洲旅行的客人提供了24小時核酸報告及認證。民眾最常碰到茲歸列如下：

問題一：請問需要提交什麼樣文件？

答：請提交護照，及登記時間包括起始點和中轉點。美福藥局會為你安排兩次取樣時間。

問題二：請問在哪裡取樣？如何聯繫？

答：在美福藥局取樣。美福有專業的藥師及有認證的技術員為您採樣。美福藥局在精英廣場，緊鄰敦煌廣場，大通銀行後面，6918 Corporate Drive, Suite B5, Houston。您可以用三種方式聯繫：電話：281-506-2453，短信：832-949-9460，Email：[email protected]。也可以去「美福藥局」公眾號。

問題三：核酸在哪個實驗室做，並出哪些證明？

答：美福藥局與多個實驗室合作，每個實驗室的截止時間不一樣，所以根據您的航班美福會約定取樣時間，取樣後會把樣品送到相關實驗室。美福藥局會跟踪結果，在第一時間通知您。一般會提供二個報告：核酸報告cover letter及實驗室負責人簽名；核酸實驗報告 （流程，方法，技術，結果）；實驗室認證書 （CLIA認證）。按照使館要求，需要提供兩個測試機構的核酸報告，美福負責與各個實驗室溝通，提供一站式服務。

問題四：請問試劑種類是否會在報告中？

答：按照使館要求，兩次核酸需要兩種不同試劑。美福藥局已經與合作的實驗室達成協議，會使用不同的試劑並把使用的試劑名稱寫在報告中。

問題五：請問價格是多少？

答：每一次核酸檢測費用是$125.00，不收保險。

問題六：是否所有回國航班都可在美福藥局辦理核酸證明？

答：對於AA達拉斯周四的航班，兩次核酸都可以在美福辦理。對於其他航班，美福可以滿足起飛前48小時的核酸檢測要求，但對於起飛前24小時的核酸要求，由於各地回國航班的時間都不一樣，有些客人可能需要前一天就要到達中轉地，所以對於24小時的核酸，客人要在中轉地做。好消息是美福藥局與平安里旅行社合作，同樣提供一站式服務。平安里旅行社將幫助客人安排在中轉地第二次核酸檢測的一切事宜，讓您放心拿到檢測證明並順利登機。平安里旅行社聯繫方式：713-952-9898，Wechat：Pallytravel