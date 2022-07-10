德州禁調查跨性別兒童家庭 總檢察長擬提起上訴

德州法官索菲兒（Jan Soifer）8日批准一項臨時禁令，禁止德州家庭和保護服務廳對另外兩個有跨性別兒童的家庭進行虐待兒童調查。德州總檢察長帕克斯頓（如圖）將對此決定提出上訴。(ABC 13)

達拉斯晨報報導，德州 法官索菲兒（Jan Soifer）8日批准一項臨時禁令，禁止德州家庭和保護服務廳（Texas Department of Famly and Protective Service）對另外兩個有跨性別 兒童的家庭進行虐待兒童調查。

然該法官推遲該禁令是否可以更廣泛實施的決定，該決定旨在凍結針對全國非營利同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBT）組織「同志父母親友聯盟」（PFLAG）所有成員家庭虐待兒童的調查。

這項禁令，在6日舉行八小時的聽證會後得到批准，此決定也意味著德州跨性別兒童的家庭再次獲得勝利。自今年早些時候，共和黨高層領導人將某些醫療行為列為濫用以來，這些家庭一直是德州調查對象。

對此判決，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）預計將對索菲兒決定提起上訴。

包括美國和德州醫學 協會在內的德州和全國最大醫師團體，均支持替跨性別青少年提供適合年齡和客製化醫療。

今年2月，帕克斯頓發表一項不具有約束力的意見，將某些類型的性別肯定醫學治療（包括青春期阻滯劑和激素治療等）定義為虐待兒童。德州州長艾伯特（Greg Abbott）隨後指示兒童保護服務機構調查有關未成年接受此治療報告，至少已啟動九項調查。

其中一名變性少女的父母，3月遭艾伯特告上法庭。上個月，德州最高法院擱置該家庭調查，並裁定艾伯特和帕克斯頓無權強迫相關單位進行類似調查。