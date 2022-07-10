德州禁調查跨性別兒童家庭 總檢察長擬提起上訴
達拉斯晨報報導，德州法官索菲兒（Jan Soifer）8日批准一項臨時禁令，禁止德州家庭和保護服務廳（Texas Department of Famly and Protective Service）對另外兩個有跨性別兒童的家庭進行虐待兒童調查。
然該法官推遲該禁令是否可以更廣泛實施的決定，該決定旨在凍結針對全國非營利同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBT）組織「同志父母親友聯盟」（PFLAG）所有成員家庭虐待兒童的調查。
這項禁令，在6日舉行八小時的聽證會後得到批准，此決定也意味著德州跨性別兒童的家庭再次獲得勝利。自今年早些時候，共和黨高層領導人將某些醫療行為列為濫用以來，這些家庭一直是德州調查對象。
對此判決，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）預計將對索菲兒決定提起上訴。
包括美國和德州醫學協會在內的德州和全國最大醫師團體，均支持替跨性別青少年提供適合年齡和客製化醫療。
今年2月，帕克斯頓發表一項不具有約束力的意見，將某些類型的性別肯定醫學治療（包括青春期阻滯劑和激素治療等）定義為虐待兒童。德州州長艾伯特（Greg Abbott）隨後指示兒童保護服務機構調查有關未成年接受此治療報告，至少已啟動九項調查。
其中一名變性少女的父母，3月遭艾伯特告上法庭。上個月，德州最高法院擱置該家庭調查，並裁定艾伯特和帕克斯頓無權強迫相關單位進行類似調查。
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