我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

德州禁調查跨性別兒童家庭 總檢察長擬提起上訴

編譯組／綜合報導
德州法官索菲兒（Jan Soifer）8日批准一項臨時禁令，禁止德州家庭和保護服務廳對另外兩個有跨性別兒童的家庭進行虐待兒童調查。德州總檢察長帕克斯頓（如圖）將對此決定提出上訴。(ABC 13)
德州法官索菲兒（Jan Soifer）8日批准一項臨時禁令，禁止德州家庭和保護服務廳對另外兩個有跨性別兒童的家庭進行虐待兒童調查。德州總檢察長帕克斯頓（如圖）將對此決定提出上訴。(ABC 13)

達拉斯晨報報導，德州法官索菲兒（Jan Soifer）8日批准一項臨時禁令，禁止德州家庭和保護服務廳（Texas Department of Famly and Protective Service）對另外兩個有跨性別兒童的家庭進行虐待兒童調查。

然該法官推遲該禁令是否可以更廣泛實施的決定，該決定旨在凍結針對全國非營利同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBT）組織「同志父母親友聯盟」（PFLAG）所有成員家庭虐待兒童的調查。

這項禁令，在6日舉行八小時的聽證會後得到批准，此決定也意味著德州跨性別兒童的家庭再次獲得勝利。自今年早些時候，共和黨高層領導人將某些醫療行為列為濫用以來，這些家庭一直是德州調查對象。

對此判決，德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）預計將對索菲兒決定提起上訴。

包括美國和德州醫學協會在內的德州和全國最大醫師團體，均支持替跨性別青少年提供適合年齡和客製化醫療。

今年2月，帕克斯頓發表一項不具有約束力的意見，將某些類型的性別肯定醫學治療（包括青春期阻滯劑和激素治療等）定義為虐待兒童。德州州長艾伯特（Greg Abbott）隨後指示兒童保護服務機構調查有關未成年接受此治療報告，至少已啟動九項調查。

其中一名變性少女的父母，3月遭艾伯特告上法庭。上個月，德州最高法院擱置該家庭調查，並裁定艾伯特和帕克斯頓無權強迫相關單位進行類似調查。

德州 跨性別 醫學

上一則

華盛頓大學研發新冠疫苗 獲南韓批准使用

下一則

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

延伸閱讀

防烏瓦德槍案重演 德州砸1億元加強校園安全

防烏瓦德槍案重演 德州砸1億元加強校園安全

德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減

德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減
德州卡車偷渡客增至51死 州長艾伯特怪拜登「開放邊界」

德州卡車偷渡客增至51死 州長艾伯特怪拜登「開放邊界」
德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥
烏瓦德槍案後德州長選情趨緊 艾伯特從領先15%縮小到5%

烏瓦德槍案後德州長選情趨緊 艾伯特從領先15%縮小到5%

烏瓦德濫殺案後 德州長艾伯特領先度下降 民主黨進逼

烏瓦德濫殺案後 德州長艾伯特領先度下降 民主黨進逼

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生