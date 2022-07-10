羅布小學受害兒童 將化為壁畫留念

德州烏瓦德鎮羅布小學發生的槍擊案令居民震驚。圖為他們前往學校門口悼念遇難者。(美聯社)

達拉斯晨報報導，福和市（Fort Worth）藝術家委拉斯開茲（Juan Velazquez）和阿亞拉（Sarah Ayala）8日抵達烏瓦德（Uvalde），替5月24日羅布小學（Robb Elementary School）發生大規模致命槍擊 案死難者之一，十歲的拉米雷茲（Alithia Ramirez）畫一幅大型壁畫。

拉米雷茲只是個開始。每位受害者家屬，都同意在8月20日前的周末，讓他們親愛的家人，在烏瓦德留下壁畫。協助該計畫的瑪爾多那多（Monica Maldonado）說，另外還有兩幅社區壁畫，是與當地兒童一起繪製。

當天兩位藝術家在距離城市廣場（Town Square）幾個街區的藝術實驗室（Art Lab）當代藝術空間的外牆作為壁畫場地。

阿亞拉描繪背景，委拉斯開茲則根據拉米雷茲一張穿著襯衫的照片繪製肖像。在襯衫上，他複製拉米雷茲自己畫的三個角色。

委拉斯開茲說，「我看過新聞，其中拉米雷茲引起我的注意，因她是名小小藝術家。」

瑪爾多那多是MAS Cultura創始人，該組織位於奧斯汀，致力將拉丁裔藝術家與各項資源聯繫起來。

所有住在德州 的壁畫家都志願參與此活動。瑪爾多那多通過GoFundMe替藝術家籌集超過1萬2000元，也透過線上拍賣 籌集資金。