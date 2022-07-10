北美台灣旅館公會聯合會 休城舉行

美南台灣旅館公會會長陳清亮（左五）率全體理事亮相。（記者封昌明／攝影）

美南台灣旅館 公會第30屆暨北美洲台灣旅館公會聯合總會第17屆聯合年會，7月8日在休士頓 Lam Bo Ballroom餐廳盛大舉行，這是該會自新冠疫情以來首次在地展開的大型聚會，會長陳清亮與夫人僑務委員陳美芬費心張羅，號召全僑共同參與此次的盛會，席開20餘桌近300人與會，場面盛大。

駐休士頓台北經文處處長羅復文，偕副處長王韋龍、政治組組長張家華、教育組組長楊淑雅、科技組組長游慧光、台灣書院副主任陳譓如等都與會同歡。羅復文在致詞時感謝美南旅館公會自他上任以來即積極協助駐處舉辦的各項活動，對僑社的貢獻大家有目共睹，他很開心今天看到很多來自全美各地的旅館業者到休士頓來參與盛會，他謹祝大家生意興隆，財源廣進。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（中）與美南銀行董事長李承穗（左）、邱垂煌合影。（記者封昌明／攝影）

自1976年就參與旅館公會的陳清亮表示，他和陳美芬30年來只要是旅館公會的活動他們都是有會必到積極地參與，今天的年會他看到了來自全美各地台灣旅館公會的會員熱情前來，讓他們感到非常開心，也看到了老中青三代同聚一堂，象徵著全美旅館公會傳承的工作已經展開，大家都是一家人。

晚會司儀由張榮森擔綱，外州前來的會員有南加州 台灣旅館同業公會會長王政煌、美東旅館同業公會會長蔡慶輝、北美洲台灣旅館公會聯合總會創會會長邱垂煌等。第30屆美南台灣旅館公會會長陳清亮、理事長何怡中、榮譽理事長陳美芬、秘書長何怡中、財務長張榮森、理事許文忠、李昭寬、謝坤增、吳國寶、張榮森、葉宏志、嚴杰、葉德雲、周百淮。