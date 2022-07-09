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RV、小屋…美墨邊界寧靜社區 教友「天體」度假勝地

【麥凱倫訊】

美墨邊界的希達爾戈縣(Hidalgo County)，有一個鮮為人知的基督徒天體社區，許多住戶是每年冬天來南德州避寒的退休候鳥族。

對不知內情的過往司機而言，這個社區的特點是鋼板外牆超高，完全看不見裡面的情況，鐵門經常深鎖，打開的時候可以看見一排排整齊的休閒房車RV和小屋。但這個寧靜的社區卻是有些教派的基督徒喜歡來群聚的地點，每年夏末秋初，許多住在北方的退休族開著RV來到這裡，很多人是每年都到這裡避寒的。

這個社區叫「大自然度假勝地」(Natures Resort)，住進這裡衣服就變成「選擇性的」(optional)物品。一般人以為基督徒是比較保守的，「天體營」(nudist park)肯定不是教會領導人所贊同的，但其實有些非主流的小教派卻認為赤身裸體是上帝所喜歡的，創世紀中記述亞當、夏娃在伊甸園中每天與上帝對話，當時他們是沒有穿衣服的。

天主教前教宗若望保祿二世1981年所出版的「愛與責任」(Love and Responsibility)一書中，他指出裸體本身不是不謙遜的行為，但如果裸體是為了激起性亢奮(sexual arousal)，那就是不當的行為。大自然度假勝地是沒有宗教色彩的，但在基督徒社團中相當有名氣，志同道合的教友常會結伴來度假。

米斯蒂凱茨(Misty Katz)與她的丈夫比爾(Bill)是這個社區的業主之二，他們是白人，她表示她是在南非長大的，小時候她如果在外面把衣服弄髒、弄濕了，會在街上當眾把衣服脫光光，她的父母看到就會斥責她，但她從來沒有把裸身當成是可恥的事，因此當有人建議開設天體社區的時候，他們就出資成為股東，讓不喜歡受衣物束縛的人有可以全然解放的場所，不會被人用異樣眼光對待。

在naturesresorttexas.com網站上，明文歡迎社會各界光顧，一天、一星期、一個月或一整年都行。這個社區通常有250人居住，如果想見識一下天體營，是很好的選擇。就像南加州聖地牙哥著名的布萊克斯天體海灘(Blacks Beach)一樣，大多數來解脫的都不是青春少女，雖然加大聖地牙哥分校近在咫尺，卻很少有大學女生來這裡一脫解放，所以想看美女天體的人必然會大失所望。

退休 聖地牙哥 加州

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