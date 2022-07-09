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獲評A-等級 新世紀壽險推高利率回饋計畫

【休士頓訊】
陳舜哲總裁及北美青商拜訪問團合影。（新世紀提供）
陳舜哲總裁及北美青商拜訪問團合影。（新世紀提供）

新世紀人壽保險公司是由十級精算師陳舜哲博士創立，在美國保險市場及僑界享有盛名。今日被AM Best credit agency(保險業評級機構)，升級至A-等級(優異級)，在由美國主流把持的保險業中，他的成就實在不易，也是台商之光。

新世紀人壽保險公司自成立30年以來，一直提倡以客户為主的市場開拓，提供優良獨特的保險產品，宣導以客户服務至上的經營理念，得到主流市場經紀人推崇，在美國保險界享有盛名，2021年總資產破11億1548萬美元，法定資本額逾1億5059萬美元，然而調整後法定資本額則上升至1億6837萬美元，2021年的全年12個月財報截至12月31日底，控股公司新世紀集團的稅後淨盈餘逾378萬美元，子公司新世紀人壽保險公司稅後的法定淨盈餘為3010萬。控股公司新世紀集團及子公司新世紀人壽保險公司二者12個月的淨盈餘總和則達3390萬美元。

新世紀人壽及健康保險的現有年保費己經超過5億1000萬美元，年金總存也超過7億美元，2022年被美國最有權威的AMBest評估公司極度肯定，升級為A-財務優異，再者，於2017更被知名休士頓商業雜誌(Houston Business Journal) 統籌，根據各大保險公司年度保費總金額，新世紀人壽保險公司在休士頓排名第三大人壽保險公司，跟隨在American General 及 American National Insurance Co. 之後。

陳舜哲總裁在義大利領導者會議演講。（新世紀提供）
陳舜哲總裁在義大利領導者會議演講。（新世紀提供）
陳舜哲總裁（圖左）及夫人聖誕節合影。（新世紀提供）
陳舜哲總裁（圖左）及夫人聖誕節合影。（新世紀提供）

為慶祝新世紀人壽獲得的殊榮，該公司現在推出高利率回饋計畫，固定利率年金有三年及五年兩種計畫，利率優惠且固定不變，這種以客戶為主的固定年金非常受到主流社會的保守客戶的喜愛，所以在過去十年(從2010到2020) 賣出去的年金( 不包括renewal) 超過7億美元( 平均每年7000萬美元). 2021年年金賣出金額超過年平均逾1億1958萬。

新世紀提供人壽儲蓄、老人醫療補助險(Med Sup)、年金、職業意外險、小額人壽險及年紀65歲以下的健康醫療險，此外，更有商業房地產貸款如購物中心、公寓、投資住屋及未開發空地等。新世紀是全美華人擁有的人壽保險公司，目前在美國50州經營客户接近20萬人，業務代表超過5000人，財務穩固、資產雄厚。新世紀人壽感謝華人同胞多年來的支持，新世紀樂於為華人同胞服務請，歡迎來電281-368-7200. EXT 7257。

義大利領導者會議大合照。（新世紀提供）
義大利領導者會議大合照。（新世紀提供）
新世紀總部大樓座落在主流社會的大樓群中，氣派大方。（新世紀提供）
新世紀總部大樓座落在主流社會的大樓群中，氣派大方。（新世紀提供）

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