德州教育理事會「轉右」 保守特許學校料將增加

德州教育理事會傾向於保守派委員居上風。(The State Board of Education臉書)

德州教育 理事會上的三名溫和派共和黨 理事，將會在年底卸任，改由激烈偏右共和黨員替代，從這個風向的轉變，可以預期超保守特許學校會在德州如雨後春筍般的興起。

今年5月在德州教育理事會(The State Board of Education)討論是否准許傳統經典學院(Heritage Classical Academy)在休士頓的西北區設校的會議上，理事會否決了創校案。特許學校(charter schools)在1990年代於德州獲准後，有許多不喜歡公立學校的家長把孩子送去上特許學校，2012-2013學年度特許學校的學生約為18萬名，到了2021-2022已增加到大約38萬人。

美國近年來公立學校教學中有許多令家長不滿的地方，譬如性教育課程中把同性戀和變性視為正常的行為，非洲裔、拉丁裔學生成績不夠好也要給予升級等等，讓孩子形成接受「鄉愿」(woke)的心態。多數特許學校以基督信仰為中心，根據聖經的記載，戀愛與婚姻只在一男一女的關係中，不論族裔背景如何，公平考試的成績是升級、錄取的唯一標準。

在注重教育的亞裔家長心目中，鄉愿是掩耳盜鈴的錯誤心態，因此也有很多父母寧願多花錢把孩子送到私立學校去。德州教育理事會目前有三位溫和的共和黨籍理事，但在5月的初選中，兩位已經被極保守共和黨候選人打敗，一位因為選區重劃失去席位，因此明年1月起特許學校的申請案會比較容易過關。

傳統經典學院預期明年還會申請在休士頓設校，這一次獲准的希望會大增，另外還有其他系統的特許學校也會提出申請。傳統經典學院是「巴尼特許學校計畫」(Barney Charter School initiative)的旗下機構，所倡導的1776課程(1776 Curriculum)包括保守觀點的美國歷史，把「新約定」(New Deal)視為浮濫的公共政策，把「平權行動」(affirmative action)視為違反開國元勳眼光的開倒車作風，學生一定要避免找藉口，唯獨靠自己的努力達到獨立的地步，永不依賴社會的救濟措施。