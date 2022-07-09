提供ISIS製炸彈技術等援助 聖安東尼奧青年判18年

聖安東尼奧東郊的偏鄉小城考斯特市(Cost)，24歲青年墨林納(Jaylyn Christopher Molina)涉嫌為伊斯蘭國ISIS(Islamic State)恐怖組織提供援助，他接受減刑協議後遭聯邦法官判處18年有期徒刑。

墨林納的姓氏是西語裔姓氏中相當普遍的，但他卻有一個阿拉伯文的名字：Abdur Rahim(阿布都拉辛)，他被控與南卡羅萊納州36歲男子麥休斯(Kristopher Sean Matthews)共謀，從2019年5月起為伊斯蘭國提供支援，麥休斯的阿拉伯文名字叫Ali Jibreel(阿里吉布里爾)。

兩人給ISIS的支援包括建立伊斯蘭國同情者的討論群組(chat group)、製作與散發網路傳單、提供製作炸彈的技術指導，並圖謀恐襲白宮 、紐約市 的川普大樓(Trump Tower)、紐約證交所(New York Stock Exchange)以及聯邦執法單位的總部大樓等，並曾經討論前往敘利亞(Syria)參加伊斯蘭國的戰鬥。

2020年9月，聯邦執法人員帶著搜索令到岡薩雷斯縣(Gonzales County)考斯特市墨林納的住宅搜查，把他的手機沒收後發現那上面有18張涉及兒童色情(child pornography)的照片。後來麥休斯和墨林納各被控一項「共謀給ISIS提供實質協助」(conspiracy to provide material support to ISIS)的重罪名，墨林納又被控一項持有兒童色情照片重罪名，每項罪名最高可判20年徒刑，兩人最後接受執法單位提供的減刑協議(plea deal)，給檢方省去了庭審的步驟。

聯邦法官宣判刑期之前，兩名共謀者已經在監獄 中棲身許久，7月1日宣判時，麥休斯被判處20年監禁，墨林納的兩項罪名各判18年，但兩項刑期可以同時進行，因此他實際會坐牢18年，而不是36年。