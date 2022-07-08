醫療醫保申請 萬全保險呼籲及早規畫

萬全保險公司負責人鄭帥帥(左）與該公司經紀人張穗英（左二）精彩的保險說明會，吸引滿場的觀眾，場面熱烈。（記者封昌明／攝影）

雖然距離聯邦醫療保險 申請開放期10月15日到12月7日還有一段時間，萬全保險公司負責人鄭帥帥與該公司經紀人張穗英（Lucia Zhang）7月7日聯袂在該公司的會議室提前為民眾解說，希望有需要的長者早一點做準備，尋找到一個真正適合的計畫，方便日後就醫。

鄭帥帥和張穗英向長輩們解釋，傳統聯邦醫療保險有A和B兩個部分，其中B大部分人有月費今年約為170元，如果只憑聯邦醫療保險，生病時自己承擔的費用還是很多。所以，在拿到A和B之後，還需要找其他計劃來配合。

滿場的聽眾大家都想多了解保險的相關問題。（記者封昌明／攝影）

Part C也就是Medicare Advantage，必須要有A和B，才能夠申請C計劃。C計劃由保險公司提供，選擇C計劃，會要求使用網路內指定的醫生來看病，因此最好的選擇這項計劃之前，確認家庭醫生、專科醫生或者醫院是在這個網絡裡面。

D計劃（Prescription Drug Plan)，是用藥的保險。沒有D計劃，如果醫生開的藥是名牌特別藥，須付全額費用。D計劃可以幫助你支付一部分藥的費用。

很多時候，如果有C計劃，D計劃已經包含在裡面。還有一種是Medicare Supplement計劃。這可以幫助支付傳統醫療保險不支付的部分。Supplement 與 Advantage不同的地方在於，Supplement在全美國都可以使用，只要所找的醫生接受聯邦醫療保險。

張穗英結合文字說明，讓民眾輕鬆了解複雜的各項保險計畫。（記者封昌明／攝影）

萬全保險公司可以協助客戶選擇計劃種類。該公司會看客人的需求，可能用的醫生、醫院是否在網絡裡面；也會從客人的用藥情況，在各家保險中比對，挑選出最合適的計劃。同時也會找出優惠，額外的福利。

鄭帥帥說，長者醫療保險是一個非常令人困惑的話題，尤其是對那些不諳英語的長輩。CCI萬全保險公司代理人可以讓長者們瞭解Medicare系統和所有的選擇，他們會幫助長者們選擇對自己的處境有利的選項。

CCI萬全保險代理大休士頓 地區多家Medicare Advantage公司、Medicare Supplements公司商品。CCI提供免費諮詢費，與經紀一對一會晤並獲得售後服務。任何問題可洽詢：832-748-8130洽詢，地址：10333 Harwin Ste 180 Houston TX 77036。