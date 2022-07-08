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嚴限墮胎後 與其女方懷孕再設法墮胎 德州男結紮大增

編譯組／綜合報導
始料未及，嚴管墮胎後，德州輸精管結紮手術大增。(Austin Urology Institute臉書)
始料未及，嚴管墮胎後，德州輸精管結紮手術大增。(Austin Urology Institute臉書)

德州州議會去年9月通過嚴格墮胎法以後，接受輸精管結紮手術的人增多，聯邦最高法院6月份推翻墮胎權利法以後，包括德州在內的13個州，更多男性前往醫院做這項手術，以免自己陷入僵局。

36歲的喬丹彼得斯(Jordan Peters)在餐館裡擔任酒保，19歲那年他的女朋友懷孕，生下一個男孩，兩人分手以後孩子歸他養，如今兒子已16歲。幾年前喬丹就想做輸精管結紮(vasectomy)，但一件接一件的事讓他拖延，新冠疫情、從福和市遷到奧斯汀、手頭沒有餘錢，結紮的事一直沒做。

5月初聯邦最高法院的文件洩出，眼看墮胎權利法「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)將被推翻，住在德州的懷孕女子如果要墮胎，必須多花錢到外州去，以喬丹窘迫的財務狀況，他沒辦法負擔另一個孩子，也沒辦法去外州墮胎，與其讓女友懷孕後設法墮胎，不如讓自己做輸精管結紮。於是喬丹打電話給醫院登記，6月20日周一那天下午手術過後，他感覺到肩上的一個擔子放下了。

根據奧斯汀泌尿科學院(Austin Urology Institute)發布給媒體的資訊，去年9月以後接受輸精管結紮的人數增加了15%，6月24日(周五)那天聯邦最高法院宣布推翻墮胎權利法以後，一個小時之內學院接到70通詢問手術的電話，那天來問的人總共有400名之多。

奧斯汀30多歲的網路軟件開發師丹尼爾洪(Daniel Hawn)向媒體指出，如今地球人口已經過多，但保守政客無視於人類生活品質日趨下游的實情，還要強迫不想生孩子的人把孩子生出來，實在令人不解。他表示，他和女朋友已在一起五年，兩人都不要生孩子，他們寧願養狗。讓自己的骨肉來到這殘酷的人間，絕對不是愛的體現，他在去年已做了輸精管結紮，如果將來真的想要孩子，他們會去領養一個。

墮胎 手術 喬丹

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