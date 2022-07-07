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連鎖啤酒屋德州分店突關門 疑躲民事訴訟

編譯組／綜合報導
墨西哥小吃啤酒屋連鎖店疑因一起酒駕事故，取消在美擴張計畫。(Cerveceria Chapultepec臉書)
墨西哥小吃啤酒屋連鎖店疑因一起酒駕事故，取消在美擴張計畫。(Cerveceria Chapultepec臉書)

墨西哥小吃啤酒屋連鎖企業Cerveceria Chapultepec，兩年前進軍德州時引起相當大的轟動，但公司6月27日(周一)在臉書上向美國顧客告別，看來高層主管已經打消在美國擴張的計畫，導火線是一宗醉酒駕車命案。

Cerveceria Chapultepec是墨西哥的企業，在中南美洲的幾個國家也有分店，總共的店面數量有100多家。2020年公司在聖安東尼奧開設了兩間分店，不拘一格的菜單上有許多很獨特的塔可(tacos)、地鐵三明治(subs)和糕點麵包(tortas)，還提供很多款式的雞尾酒、葡萄酒和啤酒，最獨特的一點是所有的食物和飲料都是每份2.90元，至少從表面上看來是低消費的飲食場所，剛開張的時候在中德州引起相當大的轟動。

2021年4月7日，43歲的自行車女騎士比雅翠絲岡薩雷茲(Beatrice Gonzalez)與自行車俱樂部的一群會員在托賓岡(Tobin Hill)的道路上前進時，遭一輛黑色轎車撞死，駕駛人是22歲的莎曼莎卡斯提佑(Samantha Castillo)，報導指出她撞車之前是在Cerveceria Chapultepec喝酒，而車禍地點離托賓岡的分店不遠。車禍發生後一個月，岡薩雷茲的家人向卡斯提佑和Cerveceria Chapultepec提出2000萬元的民事賠償訴訟。

Cerveceria Chapultepec在美國其實只有三家分店，兩家在聖安東尼奧，一家在麥凱倫(McAllen)，公司27日在臉書上宣布聖安東尼奧的兩家分店永久關閉，發文最後還放了一面美國國旗和揮手bye bye的表情符號(emoji)，媒體認為這代表公司打消了進軍美國的計畫，隨後谷歌搜尋上把麥凱倫那家店列為暫時關閉。

Cerveceria Chapultepec美國分店的作風跟墨西哥的社會文化類似，並不密切遵循政府的企業法規。在美國，賣酒的場所不能只管賺錢，當酒客已經有醉像時不能繼續供酒，否則如果出事必須承擔部分責任。在公司宣布關閉前，媒體與政府單位都無法與公司的人員聯繫上，可能公司早就想以「逃債」方式躲過訴訟。

墨西哥 車禍 德州

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