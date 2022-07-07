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天然氣大量外銷歐洲 德州電費暴漲

【奧斯汀訊】
德州是美國最大能源生產州，但居民卻視電費帳單如惡魔。(Champion Energy臉書)
德州是美國最大能源生產州，但居民卻視電費帳單如惡魔。(Champion Energy臉書)

德州居民從今年春季起發現家庭電費帳單大漲，加上百貨價格與油價齊飛，預算在三方夾擊下破功，而且短期內沒有大幅改善的跡象。

2月下旬俄羅斯出兵侵略烏克蘭，歐美國家對俄羅斯發動制裁，歐洲國家改從美國進口天然氣，現在天然氣的價格是戰前的三倍之多。德州盛產天然氣，俄烏戰爭讓德州的天然氣業者坐收漁利，但天然氣的出口造成本地發電業者成本增加，這些成本需要消費者來分擔。

電力零售商「冠軍能源」(Champion Energy)副總裁巴倫哲(John Ballenger)表示，一般住家的電費比起一年前多出40-60%，當住戶收到電費帳單時，往往被上面所列的金額嚇一大跳。美國過去是不准把國內生產的石油與天然氣外銷，但採油採氣科技進步後，國內的能源漸有剩餘，國會從2015年起准許能源外銷。

德州是美國最大的能源生產州，能源價格暴漲對州政府和能源企業都有利，州府從能源上徵收到更多的稅，能源業者又增雇人手刺激就業，坐在油田或天然氣田上的城市也會大獲利益，但不是從事能源業的居民要付出高價的電力和汽油。

　照說德州能源業者應該趁高價時增加生產，但過去兩年增產的步調相當緩慢，達拉斯聯儲銀行(Federal Reserve Bank of Dallas)能源經濟學家戈爾汀(Garrett Golding)指出，疫情引發的供應鏈問題讓抽油抽氣設備的取得出現難題，雇用有經驗的人手也困難得多，業者雖然著急，但實際的問題不是一時可以解決的。

　另外，去年2月世紀大寒造成的人命與財物損失，讓艾伯特州長下令主掌德州電力的ERCOT加強供電可靠性，在這種前提下電力的廉價成為較次要的考量，不要停電成為第一優先，能源律師威布津(Cathy Webking)指出，用比較保守的方式來營運電力系統，可靠性固然升高，但營運成本也會提高。

天然氣 德州 俄羅斯

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