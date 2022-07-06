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加息衝擊科技業 舊金山經濟恐衰退

德州人語／Fed套路深 言論不能全當真

德州人語

聯準會（Fed）上月開會，宣布上調基準利率75個基點，幅度為1994年以來最大。主席鮑爾會後表態，升息3碼非常態；美國經濟仍然強勁，可以承受高利率。不過聯準會向來說話套路深，好比渣男談戀愛說五年要結婚，投資者聽聽就好，千萬不能全當真。

面對28年來最激進的加息，投資者於宣布之後以德報怨，美股大漲收盤。金融市場有此表現，主席鮑爾的發言可謂厥功至偉，投資者似乎「記吃不記打」，忘記數月以來，聯準會屢有錯估形勢的發言傳出。 不過16日股市隨即反轉大跌，即可看出大勢不妙的端倪 。

2022年5月，在升息2碼過後，聯準會主席鮑爾彼時預期通膨趨緩，並暗示未來不會升息3碼。受鮑爾發言影響，美股四大指數當日收盤大漲。可惜好景不長，不僅美股此後持續走跌，鮑爾對通膨趨緩的判斷，很快被6月公布的消費者物價指數打臉。以至於在6月會議中，不會升息3碼的暗示付諸東流。

這只是聯準會最近的一次誤判形勢發言，環顧之前，還有民眾耳熟能詳的「無限量化寛鬆不會造成通貨膨脹 」、「通膨只是暫時」及「通膨三月觸頂」等，以及更早之前，主管貨幣政策的聯準會二把手、副主席布蘭納德，曾創造新詞「投機再通膨（opportunistic reflation）」，呼籲政策制定者提高對通貨膨脹的容忍程度。

正如「鴿后」布蘭納德鼓吹通膨不成，改口轉鷹，表示降低通膨水平，是目前至關重要的任務。聯準會今朝對美國經濟仍然強勁，可以承受高利率的判斷，很有可能在明夕更改。

首先，升息只是組合拳之一，另一劑猛藥「量化緊縮」，6月1日才開始服用，對經濟的副作用，還沒有完全顯現。規模達9兆元的量化緊縮，採用漸進方式進行；債券投資組合每月縮減475億美元，9月擴大到950億美元。如此規模的抽離流動性，史上罕有。量化緊縮對資產估值的衝擊，相比升息，可謂是有過之而無不及。

其次，隨著西方各國對烏克蘭的軍事援助，俄烏戰爭很可能陷入長期對峙階段，能源價格難以下降。而出於政治因素考量，美中關係持續博弈；貿易代表處與財政部對取消對華關稅各執一詞，加之中國清零政策，持續影響供應鏈。想要依靠升息在短時間內緩解通膨，非常困難。

最後，近期看衰美國科技股的空頭勢力漸漲。微軟創辦人比爾蓋茲，做空特斯拉的頭寸，應該已經達到數十億元，且截至目前仍未平倉，讓獲利落袋。更別提曾在次貸危機中做空一戰成名的Michael Burry已經開始大手筆做空蘋果。

聯準會或許出於維穩目的，通過打一巴掌給一顆糖的策略，讓疼痛的市場出清，不會這麼快落在投資者身上。如此這般，經濟之前景，也不像其鮑爾發言中所說的這麼樂觀。2022投資，請務必謹慎；小心抄底不成，抄在半山腰。

聯準會 升息 鮑爾

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