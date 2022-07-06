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西南管理區舉辦 休士頓國慶煙火秀 展現多元

【休士頓訊】
西南管理區成功舉辦國慶煙火秀，吸引眾多民眾前往觀賞。（謝慕舜提供）
西南管理區成功舉辦國慶煙火秀，吸引眾多民眾前往觀賞。（謝慕舜提供）

休士頓西南區管理委員會主辦的慶祝國慶煙火園遊會「Liberty Fest」 於7月3日在Plaz Americas盛大舉行，占地廣大的園遊會場，提供各式飲食、玩具藝品、文化科技活動資訊，還有兒童專區、冷氣巴士、醫療保健站、社區警察及騎警等設備進駐，加上豐富的表演及最後的煙火施放，呈現了一個親子同樂、慶祝獨立日國慶及多元文化展演的大型美好社區活動。

西南區管委會主席李雄、經濟委員會主席David Peters、管委會執行官李成純如、及整個董事會成員、加上協辦的機構、單位與社團代表們，連月來已經為Liberty Fest開了好幾次會，制定計畫與深入各種細節。今年度的Liberty Fest慶祝活動在號召下，容納了30個食品賣家、60個各式攤位、14位藝術家的現場表演及展示，加上三個音樂團體的演出，不只使園遊會展現西南區管委會範圍內豐富的族裔及文化風貌，也表現了社區活動覆蓋包括各種社會面向的動能及深廣考慮。

休士頓警局執行副警長L J Stterwhite(左四）在西南管區管委會主席李雄...
休士頓警局執行副警長L J Stterwhite(左四）在西南管區管委會主席李雄（左三）陪同下參觀現場各項活動。（記者封昌明／攝影）
古裝秀現場吸引各國人士目光。（記者封昌明／攝影）
古裝秀現場吸引各國人士目光。（記者封昌明／攝影）

從下午1時宣布活動開始，由李雄介紹的漢服展示揭開節目繽紛面相，舞台上的各種表演不論是台灣卡拉OK俱樂部的演唱、恰恰舞、排舞、印度傳統舞蹈、學生合唱團演出，還是管樂團，均毫無冷場接續進行。特別熱鬧引起全場歡騰的還有李金龍舞師團的演出，不同族裔的父母帶著小娃娃，對獅子又愛又怕的反應令人莞爾；而在煙火施放前壓軸的She Wolf Shakira Tribute熱力四射的Shakira式舞台表演，更把現場氣氛帶到最高點，熱烈氣氛完美銜接施放國慶煙火的壓軸登場。

李雄多次表示「Liberty Fest」是管委會的年度代表性經典活動，希望表現出區內豐富的多元特色及厚實的社區經濟實力與成長發展遠景；他指出，今年活動最令他興奮滿意之處，在於參與社團的多樣性、以及表演社團的多元背景，如此內容也展現慶祝國慶日的內涵真諦。

籌備活動的要角也是管委會經濟委員會主席David Peters則表示，管委會為了更完備地籌辧每年的Liberty Fest 活動，將專門成立活動部門，以使活動設計及執行更加完美。此次活動動員義工達300人以上，從1時至晚間9時許的活動期間，估計參與人數多達數千人次。在現場與不同族裔的參與者交談，大家更不約而同表示，有此活動作為社區慶祝國慶重頭戲，都覺得很開心，而且期待在未來有更多的參與。

主席李雄（左二） 訪視各個攤位。（記者封昌明／攝影）
主席李雄（左二） 訪視各個攤位。（記者封昌明／攝影）

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