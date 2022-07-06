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大草原城居民向學區申請「歧視文件」 需付40萬元

編譯組／綜合報導
大草原城居民向學區索取文件，學區竟開價收費40萬元。(Grand Prairie ISD)
大草原城居民向學區索取文件，學區竟開價收費40萬元。(Grand Prairie ISD)

北德州大草原城(Grand Prairie)一位家長向當地學區索取關於該單位員工對人「歧視」的文件，結果學區給他的估價是40萬6386元，但他表示他一點也不驚訝。

馬爾康恰柯瑞(Malcom Chakery)是大草原城的居民，他有兩個孩子在大草原城獨立學區的學校讀書，他跟一般居民不同的地方是：他是「大草原城網路新聞」(online Grand Prairie News)的創始人與主筆，他在臉書上設立的大草原城網頁，有2萬6000多名會員。

日前有人匿名向恰柯瑞投書，指出學區有一名員工因為疑似歧視(discrimination)的事件遭人投訴，於是他向學區提出「公用資訊請求」(public information request)，希望了解詳細情況然後報導給居民知道。法律規定人民可以向政府機關提出這樣的請求，但是如果牽涉到成本(工時、影印、寄送)，申請人必須支付費用。

學區給恰柯瑞的估價超過40萬元，一般人聽到這種天文數字肯定目瞪口呆，但恰柯瑞說他雖然很失望，卻一點也不驚訝，以他的工作性質以及經常批評學區的歷史過節，他知道學區必然會給他重重阻礙。

達拉斯晨報聽說這個消息後，向大草原城學區探詢，學區發言人山姆布區邁爾(Sam Buchmeyer)指出，恰柯瑞要求學區給他從2019年到現在的歧視相關紀錄、索賠、投訴的所有文件，這種索求太過含糊(vague)，學區初步評估後發現，用discrimination這個關鍵字搜尋電子郵件，就有100萬件以上的電郵，其他文件還不在內。

布區邁爾又指出，如果指派一名員工篩選相關資訊，要花掉2萬2577小時，因此40萬元的估價並不為過，如果恰柯瑞想少花錢，就應該提出比較精確的搜尋條件。恰柯瑞表示，這就是大草原城學區的衙門作風，基本上就是不肯公開資訊，希望用黑箱作業隱瞞不法與違規的實情。

恰柯瑞不願意花這個冤枉錢，他打算在他的新聞網站和臉書網頁上邀集居民的支持，然後到學區會議上大聲張揚，逼著學區免費的說明事件，看看究竟是學區有耐力還是他有耐力。

學區 柯瑞 歧視

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