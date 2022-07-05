自駕卡車時代 改變物流效率

各家公司積極研發自動駕駛卡車，且在德州試行。圖為Embark卡車。（Embark Trucks）

無人駕駛時代，可能很快成為常態，特別是自動駕駛貨運卡車技術不僅改變駕車模式，改變物流效率， 該技術下，所謂的機器人卡車可全天候運轉，顯著提高利用率。

休士頓 紀事報報導，Aurora Innovation Inc.一輛自動駕駛卡車原型日前上路，車輛穿過礫石停車場後，右轉進入達拉斯附近一條臨時道路。方向盤在人類操作員半握的雙手中旋轉，也可能不再需要操作員觸摸。

這輛自動駕駛卡車，在45號州際公路上，向休士頓進行28哩短途旅程，卡車上配配備電腦，攝影 鏡頭、雷達和傳感器等，能捕獲400多米（437碼）外的物體方向。

這項自動駕駛貨運計畫目前仍有風險。然若Aurora和包括Alphabet Inc.的Waymo在內其他自動駕駛創投公司讓客戶和公眾相信，大型卡車可安全的實現自動化駕駛，那潛在效率已巨大提升。

該技術有助於緩減前所未有的貨運司機短缺，特別是讓司機遠離家鄉數週的長途運輸。更重要的是，價值15萬元的大型貨運車能24小時運行，大大提高效率。

Aurora公司已設計和配置軟硬體，將於明年年底推出一項服務。其中約20輛卡車，將在沒有駕駛的情況下，在高速公路上行駛。該公司聯合創始人安德森（Sterling Anderson）在表示「目前正進行最終改進和系統驗證階段。」

Aurora將自動駕駛技術從德州 開始，主要是因德州是美國最大的卡車貨運市場，擁有全國長又乏味的高速公路。

此外安德森說，德州有3100個建築工地，其中40個位於Aurora公司福和市與艾爾帕索（El Paso）線路上。德州的U型轉彎，與地下通道中的馬蹄形轉彎，這些條件都可幫助自動駕駛系統處理意外情況。

至目前為止，測試的情況都還順利。雙手準備好握著方向盤的駕駛員，不用搶先脫離自動駕駛系統。安德森說，在建築工地中的導航能力也顯處著提升。

這項技術一旦商業化後，帶來的潛在利益，吸引包括聯邦快遞和卡車公司Werner Enterprises在內客戶。

安全對該公司成功至關重要。全美每年有超過4500起涉及大卡車和公車的致命事故，大部分由人為錯誤導致。然任何此類事故，對自動駕駛技術都是重大挫折。

儘管有風險，然賓州大學研究卡車運輸和勞動力市場的社會學家韋斯切利（Steve Viscelli）說，這項技術將引發「物流格局徹底轉變」。

目前卡車僅限於司機開車時，通常是一天八小時甚至更短。自動駕駛卡車的範圍，則可取決於公司需求。

自動駕駛卡車還可緩解諸如司機坐在附近等待裝卸，或尋找停車位等問題，以及長時間離家等人員流動問題。