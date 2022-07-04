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國慶焰火 德州酒鄉多城取消或延後 居民深感掃興

聖安東尼奧訊

旱情趨緊導致中德州數座城市宣告取消或延後國慶焰火，伯恩市(Boerne)市政府於29日(周三)正式取消該項大活動，德州酒鄉重鎮斐特列堡(Fredericksburg)則在28日宣告延後焰火施放日期。

本周聖安東尼奧地區雖然下了雨，但雨量少得可憐，乾枯的草木沒有得到大量雨水滋潤，野火發生的風險極高，為了顧全居民生命財產的安全，中德州數座城市宣告取消或延後國慶焰火，讓居民十分掃興，畢竟放焰火是慶祝獨立紀念日(Independence Day)的重頭戲。

斐特列堡市政府在伯恩市宣告的前一天，已經宣布延後今年國慶焰火的施放日期，除了考慮到旱情，市政府消防局沒辦法找到足夠的消防員在那天值班，如果發生火災會出現消防員短缺的窘況。斐特列堡公園與休閒處(parks and recreation)副處長珍妮佛克魯帕(Jennifer Krupa)指出，焰火施放活動將會安排在六個月之內舉行。疫情中許多地方的國慶焰火已經停了兩年，好不容易疫情趨緩可以放焰火，卻又因為旱災而取消。

另外，被稱為東德州最受歡迎的布拉德市(Bullard)焰火秀，也因為乾旱被取消。這項活動名叫「布拉德上空大爆炸」(Blast over Bullard)，每年7月4日在布拉德高中的校園舉行。另外，德州東北角的德克薩卡納(Texarkana)也取消焰火秀，但周圍的幾個城市還會放焰火，由於今年的國慶日是在周一，為了讓民眾可以盡興玩樂，許多焰火秀是在2日或3日舉行。

譬如東德州亞特蘭大市(Atlanta)的「夏日節與焰火秀」(Summerfest and Fireworks)是周六傍晚6時開始；紅水市的「紅水自由節」(Redwater Freedom Fest)是星期天傍晚7至9時在105 Redwater Blvd舉行。

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