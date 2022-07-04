保育有成 小黑熊美墨邊界湖面游泳納涼

聖安東尼奧一對夫婦到美墨邊界釣魚，湖面上出現一隻可愛的小黑熊，(德州公園野生動物局)

聖安東尼奧地區一對夫婦到美墨邊界釣魚 ，日正當中的時候湖面上出現一隻可愛的小黑熊，他們拍下一段視頻送給電視台，播出以後得到許多觀眾好評，經過20年的保育，在德州 要看到一隻黑熊還是相當稀奇的事。

黛博拉路可(Debra Luke)和丈夫戴爾路可(Dal Luke)是聖安東尼奧北邊伯恩市(Boerne)的居民，他們報名參加釣魚俱樂部舉辦的鱒魚錦標賽(bass tournament)，這項比賽是在美墨邊界德里歐(Del Rio)西北邊的阿米斯塔湖(Lake Amistad)舉行，這個湖位於聖安東尼奧西邊約160哩，是築壩攔住格蘭德河水形成的寬闊大湖，湖邊有石灰岩形成的白色懸崖絕壁，景色非常壯觀。

比賽在6月11日開場，但路可夫婦10日那天就開著船到湖上試釣，德州已經到暑熱的季節，夫婦倆人帶著冰涼的飲料消暑解渴。到了將近兩點的時候，黛博拉突然看到船附近的水面上出現一隻小黑熊，模樣十分可愛，當時正是一天最熱的時候，牠應該是到湖裡游泳 納涼，黛博拉拿出手機拍下小黑熊游泳的視頻。

釣魚競賽結束後夫婦兩人返回聖安東尼奧地區，黛博拉把那段視頻放上社交媒體，得到許多網友按讚，並鼓勵她把視頻傳給電視台，20日那天電視台播出11秒長的畫面，得到許多觀眾的讚許，德州公園與野生動物局的官方網站上也有這段錄影。200年前德州有很多黑熊，後來被獵取殆盡，20多年前州政府把黑熊列為受威脅的物種(threatened species)，禁止獵殺、騷擾，如今黑熊的數量已不少，但在野外還是相當罕見，也難怪這段影片很受欣賞。