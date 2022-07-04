我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

保育有成 小黑熊美墨邊界湖面游泳納涼

聖安東尼奧訊
聖安東尼奧一對夫婦到美墨邊界釣魚，湖面上出現一隻可愛的小黑熊，(德州公園野生動物局)
聖安東尼奧一對夫婦到美墨邊界釣魚，湖面上出現一隻可愛的小黑熊，(德州公園野生動物局)

聖安東尼奧地區一對夫婦到美墨邊界釣魚，日正當中的時候湖面上出現一隻可愛的小黑熊，他們拍下一段視頻送給電視台，播出以後得到許多觀眾好評，經過20年的保育，在德州要看到一隻黑熊還是相當稀奇的事。

黛博拉路可(Debra Luke)和丈夫戴爾路可(Dal Luke)是聖安東尼奧北邊伯恩市(Boerne)的居民，他們報名參加釣魚俱樂部舉辦的鱒魚錦標賽(bass tournament)，這項比賽是在美墨邊界德里歐(Del Rio)西北邊的阿米斯塔湖(Lake Amistad)舉行，這個湖位於聖安東尼奧西邊約160哩，是築壩攔住格蘭德河水形成的寬闊大湖，湖邊有石灰岩形成的白色懸崖絕壁，景色非常壯觀。

比賽在6月11日開場，但路可夫婦10日那天就開著船到湖上試釣，德州已經到暑熱的季節，夫婦倆人帶著冰涼的飲料消暑解渴。到了將近兩點的時候，黛博拉突然看到船附近的水面上出現一隻小黑熊，模樣十分可愛，當時正是一天最熱的時候，牠應該是到湖裡游泳納涼，黛博拉拿出手機拍下小黑熊游泳的視頻。

釣魚競賽結束後夫婦兩人返回聖安東尼奧地區，黛博拉把那段視頻放上社交媒體，得到許多網友按讚，並鼓勵她把視頻傳給電視台，20日那天電視台播出11秒長的畫面，得到許多觀眾的讚許，德州公園與野生動物局的官方網站上也有這段錄影。200年前德州有很多黑熊，後來被獵取殆盡，20多年前州政府把黑熊列為受威脅的物種(threatened species)，禁止獵殺、騷擾，如今黑熊的數量已不少，但在野外還是相當罕見，也難怪這段影片很受欣賞。

德州 釣魚 游泳

上一則

去墨西哥旅行 紙鈔瑕疵都難用

下一則

國慶焰火 德州酒鄉多城取消或延後 居民深感掃興

延伸閱讀

德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減

德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減
禁墮胎 德州法官1周數變 診所說恢復高院又不行

禁墮胎 德州法官1周數變 診所說恢復高院又不行
暑期遠離危險水域 校園宣導「防溺10招」避洶湧暗流

暑期遠離危險水域 校園宣導「防溺10招」避洶湧暗流
德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡
國慶周末飛紐約探兒 德州華母困機場24小時

國慶周末飛紐約探兒 德州華母困機場24小時
槍案延誤營救 德州烏瓦德市學區警長辭市議員

槍案延誤營救 德州烏瓦德市學區警長辭市議員

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨家／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯，並要脅兒子協助搬運屍體（KPRC ／休士頓警局）

休士頓婦殺親妹 逼13歲兒抬屍助焚

2022-06-29 18:28
顧客抱怨Bed Bath and Beyond冷氣沒開足，購物時汗流滿身。(BBBY臉書)

銷售差 居家用品連鎖企業賣店止損 連冷氣也得省

2022-06-28 21:57
德州免個人所得稅，但產業稅率很高。(德州房屋社區服務廳)

德州免徵所得稅吸外州客 但產業稅率很高

2022-06-27 02:15

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請