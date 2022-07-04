美國航空加薪近17% 機師工會似乎仍不滿意

美國航空(American Airlines)6月30日向媒體宣布，公司已向旗下機師的工會提出加薪將近17%的條件，希望藉此達成合約協議，但工會似乎對這項承諾還不滿意。

最近臨時要搭飛機的人發現，不但機票一票難求，即使花高價買到機票，班機被取消的機會增高，航空公司飛機雖夠，但機師嚴重缺乏，導致航班運作出現問題。美國航空是全世界最大的航空公司，總部設在德州 福和市，公司執行長勞勃伊索姆(Robert Isom)30日向CNBC提供視頻宣布，指出公司在新合約上將會給機師將近17%的加薪。

新冠疫情 嚴峻的時候，各航空公司鼓勵機師退休 ，如今疫情轉緩大眾搶著搭機，出現了機師奇缺的窘況，根據經濟學上的「供需原理」，如今機師成了最燙手的飯碗之一，以工會領導人一向精明的作風，勢必要趁著這個關頭大撈利益。

美國航空的大競爭者聯合航空(United Airlines)6月下旬與機師工會達成新合約初步協議，公司將在未來18個月內逐步加薪，最後達到加薪14%的目標。美國航空旗下大約有1萬5000名機師，他們的工會名叫「聯盟機師協會」APA(Allied Pilots Association)，APA發言人丹尼斯塔哲機長(Captain Dennis Tajer) 6月30日指出，工會將在近日為公司所提的條件研商，如果工會認為可行，會鼓勵會員投贊成票，如果贊成票少於反對票，還是無法過關。

在美國諸多航空公司中，以美國航空和旗下機師的協會關係最不和諧，不但在薪資福利的爭議上屢屢兵戎相見，機師也不滿意公司盡量給機師多排班，以致許多機師出現慢性倦怠(chronic fatigue)的健康問題，他們的婚姻、家庭生活也受到影響，尤其是臨時改變時程的問題給機師最多困擾，APA表示新合約中必須要在排班上給機師更多選擇，並要公司承諾不硬給機師安排不想上的班次。