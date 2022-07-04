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防烏瓦德槍案重演 德州砸1億元加強校園安全

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特（Greg Abbott）。（州長臉書）
德州州長艾伯特（Greg Abbott）。（州長臉書）

KHOU 11電視台報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前宣布，將在烏瓦德（Uvalde）大屠殺後投入1億元，用於加強校園安全和心理健康服務。

艾伯特在聲明中表示，德州正迅速採取行動，確保學校安全與德州兒童、教師和家庭獲得資源，防止未來發生類似烏瓦德慘案等悲劇。

近一半資金，約5000萬元將用於學校警察的防彈盾牌，這是副州長派翠克（Dan Patrick）一項優先任務。第二大支出，約1710萬元，用於學區購買無聲警報技術，該技術允許學區在緊急情況下，向執法部門發出警報。

德州共和黨領導人，很大程度上支持心理健康和學校安全。根據該計畫，580萬元用於心理健康工作，擴大兒童遠距醫療，470萬元用於增加高危青年治療計畫。

預計這項1億550萬元資金，將用至2023年8月。大部分資金（約1億元）來自德州教育廳（Texas Education Agency）內部的預算盈餘，該機構負責監管K-12年級教育。剩餘的500萬元，則來自德州衛生和公共服務委員會。

艾伯特說，這些資金「不會影響當前學校運營或原本經費」。

派翠克同時呼籲德州領導人，支持5000萬元防彈盾牌購買。德州眾議會共和黨籍議員費蘭（Dade Phelan）同意派翠克，但也提出其他倡議，包括無聲恐慌警報技術等。

而支持槍枝管制的倡議者，批評此經費不足。

「母親要求行動」（Moms Demand Action）組織志工漢克斯（Liz Hanks）在聲明中說，「艾伯特的回應，與德州槍枝暴力危機的現實脫節，我們需要基於證據的解決方案防止校園槍枝暴力，而不是將學校軍事化的無效措施。」

德州 心理健康 共和黨

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