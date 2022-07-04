去墨西哥旅行 紙鈔瑕疵都難用

到墨西哥旅遊，務必檢查所換得的墨西哥紙幣完好無損。（Getty）

要去墨西哥 旅遊，請務必確認所換得的墨西哥紙鈔「完好無損」。

休士頓紀事報報導，民眾在前往墨西哥時，可能會事先得知一些「當地注意事項」，如不要喝自來水，或「不要在飲料中加冰塊」等。

然而，可能很少人知道「須檢查你的紙鈔」，也是赴當地旅遊不可缺的一項注意要點，因若紙幣被撕裂、貼膠帶貨輕微殘缺，這可能會成為問題，因無人會接受它。

紀事報專欄記者柯倫（David Curran）撰文分享其經驗稱，當他降落在墨西哥城時，他聽從建議，在機場行李提領處對面貨幣兌換處，兌換100美元的比索（pesos）。

沒想到，看似一切值得信賴的兌換過程，「他們交給我近一半的比索，竟然毫無用處。」

第二天上午，柯倫試圖用500比索鈔票，向出租車 司機支付250元車資。然而，司機指著一小裂口，並拒絕接受。「我聽不懂他說什麼，然後我拿出一張200元比索鈔票和硬幣，也被他拒絕。」

本以為這只是一位挑剔的司機所出現的獨立事件，但半小時後，他試圖用同樣略為撕裂的200元比索購買玉米餅，也很快被拒絕。

這種仔細檢查的作法絕非例外。柯倫在墨西哥所去的每一家餐館、商店、出租車或博物館 ，都會仔細檢查每一張紙幣。

Mexperience網站將此情況描述為紙牌遊戲，該網站稱「一張損壞的鈔票，就像紙牌遊戲中的小丑，目的是避免從其他玩家手中拿到小丑，若你拿到了，偷偷把它交給另一名玩家。」