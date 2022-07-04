我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

去墨西哥旅行 紙鈔瑕疵都難用

編譯組／綜合報導
到墨西哥旅遊，務必檢查所換得的墨西哥紙幣完好無損。（Getty）
到墨西哥旅遊，務必檢查所換得的墨西哥紙幣完好無損。（Getty）

要去墨西哥旅遊，請務必確認所換得的墨西哥紙鈔「完好無損」。

休士頓紀事報報導，民眾在前往墨西哥時，可能會事先得知一些「當地注意事項」，如不要喝自來水，或「不要在飲料中加冰塊」等。

然而，可能很少人知道「須檢查你的紙鈔」，也是赴當地旅遊不可缺的一項注意要點，因若紙幣被撕裂、貼膠帶貨輕微殘缺，這可能會成為問題，因無人會接受它。

紀事報專欄記者柯倫（David Curran）撰文分享其經驗稱，當他降落在墨西哥城時，他聽從建議，在機場行李提領處對面貨幣兌換處，兌換100美元的比索（pesos）。

沒想到，看似一切值得信賴的兌換過程，「他們交給我近一半的比索，竟然毫無用處。」

第二天上午，柯倫試圖用500比索鈔票，向出租車司機支付250元車資。然而，司機指著一小裂口，並拒絕接受。「我聽不懂他說什麼，然後我拿出一張200元比索鈔票和硬幣，也被他拒絕。」

本以為這只是一位挑剔的司機所出現的獨立事件，但半小時後，他試圖用同樣略為撕裂的200元比索購買玉米餅，也很快被拒絕。

這種仔細檢查的作法絕非例外。柯倫在墨西哥所去的每一家餐館、商店、出租車或博物館，都會仔細檢查每一張紙幣。

Mexperience網站將此情況描述為紙牌遊戲，該網站稱「一張損壞的鈔票，就像紙牌遊戲中的小丑，目的是避免從其他玩家手中拿到小丑，若你拿到了，偷偷把它交給另一名玩家。」

墨西哥 租車 博物館

上一則

美國航空加薪近17% 機師工會似乎仍不滿意

下一則

保育有成 小黑熊美墨邊界湖面游泳納涼

延伸閱讀

墨西哥小鎮鎮長與「鱷魚新娘」結婚 親親抱抱轉圈共舞

墨西哥小鎮鎮長與「鱷魚新娘」結婚 親親抱抱轉圈共舞
德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減

德州下令嚴檢邊界卡車 偷渡潮卻未減
德州再傳偷渡客慘劇 涉案司機躲查緝釀車禍 4死3重傷

德州再傳偷渡客慘劇 涉案司機躲查緝釀車禍 4死3重傷
高院5:4裁定 川普「留在墨西哥」移民政策 拜登可喊卡

高院5:4裁定 川普「留在墨西哥」移民政策 拜登可喊卡
德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥

德州卡車偷渡客增至51死 3人被捕 死者大多來自墨西哥
德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

德州偷渡卡車熱死非法移民 死者增至50人

熱門新聞

芝華埠商圈中心1日晚間11時左右發生1死2傷槍擊案。(Citizen app截圖)

獨家／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

2022-07-02 17:13
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（截取自畢夏普Instagram）

德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

2022-07-01 02:13

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
38歲婦女懷特（Carmen White）被控槍殺她妹妹賽萬提斯，並要脅兒子協助搬運屍體（KPRC ／休士頓警局）

休士頓婦殺親妹 逼13歲兒抬屍助焚

2022-06-29 18:28
顧客抱怨Bed Bath and Beyond冷氣沒開足，購物時汗流滿身。(BBBY臉書)

銷售差 居家用品連鎖企業賣店止損 連冷氣也得省

2022-06-28 21:57
德州免個人所得稅，但產業稅率很高。(德州房屋社區服務廳)

德州免徵所得稅吸外州客 但產業稅率很高

2022-06-27 02:15

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請