恆豐銀行第二季財報亮眼 投資報酬率20.1%

恆豐銀行第二季財報亮相，董事長吳文龍（左五）率董事會成員宣布佳績。 （記者封昌明／攝影）

恆豐銀行7月1日在Blue Onyx Bistro 舉行2022年第二季度財報記者會， 恆豐銀行吳文龍董事長、高成淵副董事長、張瑞生副董事長、董事錢武安、孫定藩、陳文全、洪瓊慧、莊興華、吳國寶、董事兼總經理張永男出席記者會、Chief Lending Officer Fion Chen、公關經理Jennifer Zhou、市場部Sook Kim、Katrina Chiu、董事長秘書徐明雯等都出席。

吳文龍首先報出喜訊表示，恆豐銀行本季度的財報在第一季度的基礎上又往前更邁進了一大步。恆豐銀行的總資產超過23億2000萬、資產報酬率（ROA）達2.3%、投資報酬率（ROE）20.1%，截止6月底，恆豐銀行收入超過3360萬（Before Tax），吳文龍說，成績的取得與董事會成員及全體員工的共同努力是分不開的，所以，他特別感謝全體同仁的共同努力。

談到目前的外部經濟形式，通貨膨脹造成的壓力，吳文龍指出，Fed近期的主要方向將是控制物價的穩定以及充分的就業。 從2020年3月疫情 開始，美國的主要經濟政策是在紓困護經濟，採取了各種措施，例如持續的低利率 ，輔助金的發放等，一直在刺激經濟成長。 現在通貨膨漲已經超過了8%，如今Fed大幅度的升息 ，貨幣政策收緊，希望藉積極升息讓通貨膨漲降溫。 如同聯準會（Fed）主席鮑爾所說，經濟正受多股力量的驅動，新冠疫情引發的供應鏈瓶頸而惡化，俄羅斯與烏克蘭戰爭刺激食物與能源價格飆漲而加劇，通膨已演變成全球性的問題。吳文龍表示未來一段時間經濟不容樂觀，低利率的時代可能一去不復返，但是從歷史紀錄看，即便是經濟風暴的2008年，恆豐銀行的收益都是強勁的。 為了應對多變且不穩定的經濟環境，恆豐銀行將更加注意內部機制管理，更加注重資產品質管理，並提供更優質的服務，力求在高利率時期創造優異的收益。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋，38位員工的開始，經過多年兢兢業業的努力，總資產超過23億2000萬，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過239人，擁有總行及分行20處，外加一個Loan production office的本地創立之大型華資銀行。恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築，也帶動了中國城的經濟繁榮。 在未來，恆豐銀行將繼續秉持以心服務，服務至心的原則，堅持誠信為本，專精為責，繼續為廣大民眾提供專業優質的金融服務。