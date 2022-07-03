焰火秀、遊行、音樂會…北德州歡慶國慶

全國最貴的焰火秀之一，愛迪生（Addison）Kaboom Town慶祝活動3日舉行，有著名的飛行表演。（FOX）

慶祝美國國慶，1日起北德州各地陸續舉辦各式慶典活動，包括施放焰火、遊行 、音樂會等。

以下是達拉斯晨報整理相關活動訊息：

全國最貴的焰火秀之一，愛迪生（Addison）Kaboom Town慶祝活動3日舉行，有現場樂隊、美食 攤位和著名的飛行表演。晚上9時半在愛迪生圓環公園上空施放焰火。目前門票售罄，但當地許多餐館和酒吧都計畫舉辦觀賞派對，可上addisonkaboomtown.com。

達拉斯植物園 （DALLAS ARBORETUM）即日起至4日舉行現場音樂慶祝活動，現場並有美食、飲料、可愛動物，花園的鮮花與藝術等。整個7月門票均為五元，周末可免費進入Rory Meyers兒童冒險花園等，dallasarboretum.org。

丹頓（Denton）的塗鴉遊行於4日在Quakertown公園舉行，Kiwains俱樂部3日在北湖公園舉行焰火秀。discoverdenton.com/events/annual-events/4th-july-denton。

路易斯維爾（Lewisville）音樂城市購物中心（Music City Mall）4日舉辦室內遊行與派對，包括抖音舞蹈比賽等。mcmlewisville.com/events。

阿靈頓（Arlington）市中心的點亮阿靈頓節，4日上午9時有國慶日遊行，另有美食、舞台表演、現場音樂與焰火。arlington4th.org. arlingtontx.gov。

福和市交響樂團於3日至4日，在福和市植物園（Fort Worth Botanic Garden）舉行音樂會與焰火秀。fwsymphony.org。

福和市的國慶日慶祝活動4日舉行，下午5時至晚間9時30分，現場有音樂與焰火表演。fortworthsfourth.com。

歐文市將在遺產地區舉辦晨間遊行與免費西瓜招待。下午6 時在Levy Event Plaza有音樂、遊樂設施和美食攤。lake Carolyn將於晚間舉行焰火與水上表演秀。cityofirving.org。

民眾可上https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/things-to-do/events/?tags=holidays-fourth-of-july查詢達拉斯地區國慶活動資訊。