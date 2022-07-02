墮胎法被推翻後 德州避孕藥需求增

自羅訴韋德案遭推翻後，不少德州居民囤積緊急避孕藥。（CNBC）

達拉斯晨報報導，聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），德州 詢問避孕術、購買避孕藥民眾大幅增加。

奧斯汀泌尿學研究所（Austin Urology Institute）在法院推翻該案的同一天接獲400多通電話，很多詢問關於輸精管結紮術，泌尿科醫師蕭（Koushik Shaw）說，辦公室增加許多預約諮詢。

德州的生殖健康專家也發現，民眾對長期和永久避孕選擇興趣愈來愈大，包括輸精管與輸卵管結紮術、宮內避孕器等。

這股長期避孕選擇明顯增加，始於德州9月幾乎全面禁止墮胎令，日前羅訴韋德案，只是加速民眾對節育的需求。而谷歌在德州輸精管和輸卵管結紮術等關鍵詞搜索量，近期也猛增。

患者跨越所有年齡、性別和收入，儘管該裁決對低收入 人影響最大。

德州婦產科醫師協會主席托皮爾（John Thoppil）說，自最高法院作出裁決以來，他在奧斯汀私人診所詢問長期避孕措施者增加50%，尤其是輸卵管結紮，這是透過外科手術 ，阻塞或切斷輸卵管防止懷孕。

總部位於達拉斯的Trust Her組織，與該地區八家衛生診所合作。該組織稱，自德州通過最嚴格的心跳法案以來，尋求避孕藥或避孕術患者穩步增加。

該組織主任麥科勒姆（Kate McCollum）報告稱，與去年同期相比，2022年第一季度上述患者增加54%。

不僅如此，前往診所進行節育的青少年人數也有所增加，選擇「宮內避孕器」等方式女性也增加。

福和市兒科和青少年婦科醫師坎伯斯（Shanna Combs）發現，不僅年輕女性尋求節育措施，替孩子詢問的父母也增加。

也有許多人開始囤積避孕藥。CVS一度宣布限制「緊急避孕藥」購買量，如眾所週知的Plan-B品牌。緊急避孕藥可在櫃檯購買，無需處方。