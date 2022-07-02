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警查賣淫 7歲女童處境堪憂

編譯組／綜合報導
涉嫌賣淫的Rose Shengmei Colton疑為亞裔。（ABC）
涉嫌賣淫的Rose Shengmei Colton疑為亞裔。（ABC）

哈里斯縣斯普林市（Spring）38歲女子Rose Shengmei Colton涉嫌賣淫，警方蒐證完成後上門逮人，卻驚見她的7歲女兒也在場，因此除了逮捕女子與71歲的先生Richard Charles Colton，還趕緊聯繫兒保局（CPS）派人到場。事後發現，幸好女童沒有被性侵，身體狀況也不需送醫，只是身處環境太過惡劣，所以除了賣淫，夫婦還被控虐待兒童。

哈里斯縣第四分局指出，當地民眾透過Crime Stoppers通報，斯普林Jadecrest Court的6100街區一棟民宅有可疑活動，深夜常見不明人士進出。警方接獲線報後，對民宅附近展開調查，並發現Rose Shengmei Colton透過地下賣淫網站攬客，宣稱100元起就能享受各項服務。

警方因此假裝客人，趁機破門逮人，沒想到除了發現Rose Shengmei Colton外，還發現七歲女童竟然一直在場，可能交易過程都看見了，因此警察找來兒保人員，將女童帶到寄養之家，並逮捕夫婦。基因比對後，女童應為Rose Shengmei Colton所生，但與Richard Charles Colton無關。Richard Charles Colton漏夜庭訊後已被留置，但因為繳不出1萬5000元的保釋金因此無法離開；姓名拼法看似亞裔的Rose Shengmei Colton則要23日才出庭。

警察 亞裔 性侵

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