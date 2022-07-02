達拉斯母親虐殺5歲兒 少年玩槍擊斃玩伴

達拉斯一連兩天發生兒童遭殘殺的事件，一位26歲的母親涉嫌虐殺5歲兒子遭警方逮捕；一名少年因為玩槍時射殺11歲玩伴遭警方追緝。

達拉斯市警局指出，27日(周一)上午11時30分左右，警方接到報案電話，派員到絲木街(Silkwood Avenue)2800街段的一戶住宅調查，發現一名5歲男孩躺在沙發上，已經沒有生命跡象，頭部、臉部和背部都有嚴重創傷，孩子的母親是26歲的提法妮威廉 斯(Tiffany Williams)。警方調查時發現，威廉斯在10時30左右已經打過電話給一名叔伯，告知孩子死亡的情況，那人隔了一小時到達威廉斯的住處後，他們才打電話報警。

威廉斯在偵訊中向調查人員承認，她幾乎每天都虐待那個孩子，常常用延長線抽打他，警方遂將威廉斯逮捕，並提控傷害兒童的罪名。到29日(周三)上午發稿前，達拉斯市警局又宣布逮捕74歲的尤里西斯基濟(Ulysses Kizzee)，對他提出「因忽略造成兒童嚴重傷害」(injury to a child with serious bodily injury by omission)的重罪名，但警方沒有說明基濟和威廉斯之間的關係。

市警局又宣布，26日(周日)下午3時左右，蒙格街(Munger Avenue)3500街段的低收入 戶公寓住宅有人打電話報警，指出一名男孩遭一名少年槍擊 重傷，急救人員到達時發現男孩已經斷氣。因為涉案的兩人都未成年，警方沒有公布他們的身分。死者的表親向媒體指出，事發時他們在那名少年的公寓裡玩耍，大家以為槍裏沒有子彈，那名少年拿槍指著11歲的馬奇斯戈因斯(Marquis Goynes)扣板機，竟然因此闖下大禍。

那名少年在闖禍後逃走，警方正循線設法將他逮捕歸案。正如全國許多地區的情況，達拉斯今年凶殺案大增，半年不到已有121人遭凶殺喪命，戈因斯是第八位年齡不滿17歲的凶殺案死難者。