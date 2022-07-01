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德州小姐史上首位亞裔冠軍 菲裔抖音網紅畢夏普創紀錄

編譯組／綜合報導
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（Bishop社交媒體）
畢夏普日前成為史上第一位亞裔德州小姐。（Bishop社交媒體）

來自達拉斯市郊卡羅爾頓（Carrollton）的抖音網紅（TikToker）和法學院畢業生畢夏普（Averie Bishop），日前在理查森（Richardson）的艾斯曼中心（Eisemann Center）舉行的選美比賽中，成為德州小姐（Miss Texas）85年選美史上，首位贏得冠軍的亞裔

26歲的畢夏普，是菲律賓裔，她擊敗其他40名參賽者，並將代表德州參加美國小姐（Miss America）選美比賽。

畢夏普告訴線上媒體Narcity說，「我很長一段時間都在說服自己，我不配成為德州代表，因我從未見過任何像我這樣的人，代表我們的州。」

畢夏普在參加這次為期近一周的比賽中，憑藉她演繹音樂劇「悲慘世界」（Les Miserables）的「On My Own」贏得才藝項目競賽。

在一段抖音表演影片中，她告訴超過80萬粉絲說，「有趣的是，在我進入法學院之前，原本是一名表演／音樂劇專業本科生。」

她在北達拉斯郊區的麥金尼（McKinney）出生長大，上個月畢業於南衛理公會大學（Southern Methodist University，SMU）德德曼法學院（Dedman School of Law）。

除了身為市長強森（Eric Johnson）的反仇恨諮詢委員會成員外，畢夏普還是SMU總法律顧問研究助理、雷根總統基金會研究員、華盛頓特區的美國國會政策研究員、德州婦女博物館年度女性獲獎者等。

2015年她與其菲律賓母親創立Tulong基金會，幫助資助來自菲律賓偏遠村莊的年輕學生。

19歲時，畢夏普參加第一次選美比賽，贏得2017年亞裔青少年小姐（Miss Teen Asian American）的稱號。她也是2020年的達拉斯小姐。

去年，畢夏普被聘為抖音學習教育計畫內容開發人員，使用社交平台與用戶聯繫，討論亞裔在美國社區中的恥辱感。

夏普 德州 亞裔

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