競選首戰雖失利 周浩恩、喻斌吸收經驗 籲華人踴躍投票

美福藥局負責人喻斌（前排右五）與周浩恩（右六）商討如何鼓勵華人出來投票。（記者封昌明／攝影）

競選哈里斯縣第四區長首戰失利的周浩恩，6月29日在美福藥局 負責人喻斌的號召下，與選舉期間大力支持他的華人 團隊檢討敗選原因及討論未來發展。與會僑領都認為，周浩恩以31歲之齡，初試啼聲即取得6000餘票雖敗猶榮，未來仍有大有可為。

曾在選務機關服務多年的芮久玟表示，這次周浩恩的得票數已引起地方政治人物的注意，這可由最近很多政治人物頻繁地出現在華人聚集的場合看出，相信只要華人社區能夠團結起來，日後若再有選舉，可以用選票及募款來向候選人爭取社區的福利，包括治安的問題。

周浩恩檢討敗選原因有四點：一、他的募款總額僅為對方一半左右，這在廣告宣傳力度上即差人一截；二、雖然亞裔票數有增加，但非裔選民在決選時選票有流失現象；三、年輕選民流失嚴重，特別是在35到49歲的年齡段；四、郊區選票在決選時僅開出初選的一半左右的票數。

喻斌明白華人的選票不太容易催出來，但仍號召華人出錢出力，為周浩恩舉辦多次募款餐會，並在美福藥局增設選民登記服務，希望能激起華人投票 的意願，這次雖然落選，但經過這次的經驗，讓他們學到經驗，教育華人出來投票的工作，現在馬上就要開始做。

周浩恩回到以前任職的Houston Endorsement基金會工作，每年負責約200萬美元的預算，經費主要用在支持非營利事業團體舉辦鼓勵民眾出來投票等事務上，包括中華文化中心及美華協會等單位。

中國人活動中心董事楊寶華表示，他將在董事會中提出要求，希望中心也能舉辦類似活動，鼓勵民眾出來投票，同時也會向周浩恩的基金會經費申請。