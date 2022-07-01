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同源會休士頓分會華埠小姐 9佳麗亮相

記者封昌明／休士頓報導
九位參賽佳麗一字排開，吸引眾人的目光。 （記者封昌明／攝影）
九位參賽佳麗一字排開，吸引眾人的目光。 （記者封昌明／攝影）

同源會休士頓分會華埠小姐獎學金選美大賽暨50周年慶典，將於2022年7月23日在Royal Sonesta Houston Hotel （休士頓皇家聖淘沙酒店）舉行。主辦單位6月29日在金山酒家為參賽的九名佳麗舉行見面會，她們年輕亮麗的外型吸引許多到場用餐人士的注意，大家都議論紛紛，到底哪名佳麗今年可以雀屏中選。

據協辦這次選美的活動的同源會會長趙婉兒表示，多年來休士頓華埠小姐獎學金選美大賽靠社區人士慷慨支持。選美大賽為年輕的美國華裔女性提供了成為社區榜樣的機會，豐富了她們的中國傳統，並通過獎學金繼續她們的教育。

主辦單位表示，每一個參加選美比賽的參賽者都是獲勝者，在準備的幾周內，她們接受有關美容和儀態、健康和營養、面試和個人發展的訓練。參賽者樂於在才藝比賽部分為眾多觀眾表演。

此外，通過參與社區服務、網絡的好處和建立持久的友誼，選美體驗超越了舞台。 讓主辦單位感到自豪的是，他們從未向參賽者收取報名費，並通過贊助商和廣告商的慷慨解囊為參賽者頒發了超過20萬美元的獎學金和獎品。

休士頓華埠小姐將獲得5000美元的現金獎學金，並額外獲得2000美元贊助舊金山的美國華埠小姐選美大賽；亞軍獲得中國新年小姐稱號和3500美元現金獎學金；季軍獲得二公主頭銜和2500美元獎學金。Miss Talent可獲得2000元獎學金，其餘參賽者將獲得1000美元獎學金。其他獎品包括獎杯和攝影大師Alvin Gee的正式肖像。

空手道高手李明勳（圖左）夫婦的女兒李恆依Elsa lee(圖中）多次代表美國空手...
空手道高手李明勳（圖左）夫婦的女兒李恆依Elsa lee(圖中）多次代表美國空手道國家隊出賽，獲獎無數，文武雙全。（記者封昌明／攝影）
榮光會理事戴啟智（圖左）夫婦，開心陪同女兒Angie Tai戴曉芸出席。（記者封...
榮光會理事戴啟智（圖左）夫婦，開心陪同女兒Angie Tai戴曉芸出席。（記者封昌明／攝影）
駐休土頓台北經文處前秘書Amy(左一）陪同女兒Julia Hutton哈竹雅（圖...
駐休土頓台北經文處前秘書Amy(左一）陪同女兒Julia Hutton哈竹雅（圖中）前來參與見面會，右一為僑務委員劉秀美。（記者封昌明／攝影）

主辦單位邀請民眾為選美贊助商、廣告商或獎品捐贈者來參與這一享有盛譽和有價值的活動。Date日期: Saturday, July 23 2022， Royal Sonesta Houston Hotel，2222 West Loop South, Houston, Texas 77027，Reception 5:00，Dinner 6:00，Pageant 7:30 、Formal Attire。

今年參賽者序號與名字依序為：1.Julia Hutton哈竹雅、2.Stephanie Tang湯菲兒、3.Elsa Lee李恆依、4.Angie Tai戴曉芸、5.Angel Liu劉雨、6. Kitty Liu劉莹、7.Christine Yuan袁加麗 、8.Lisa Cheng程怡雯、9.Nicole Quan關美珍。

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