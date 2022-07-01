悶死北德州22名高齡婦 連環殺手添4項謀殺罪

被控在北德州 悶死18名高齡婦女的連環殺手，4月已因一項控罪成立遭判終身監禁，柯林縣(Collin County)檢察官 辦公室28日(周二)宣布再加四項一級謀殺控罪，代表他涉嫌謀殺至少22人。

截至27日為止，比利科莫米爾(Billy Chemirmir)已經被提控18項一級謀殺罪名和兩項企圖一級謀殺罪名，柯林縣檢察官辦公室28日宣布，科莫米爾因涉嫌在2017年9月2日於福里斯科市(Frisco)謀殺82歲的海倫李(Helen Lee) 、9月17日於福里斯科謀殺90歲的瑪麗蓮比斯勒(Marilyn Bixler)以及2017年12月3日於布蘭諾市(Plano)謀殺79歲的戴安德拉亨提(Diane Delahunty)、12月8日於布蘭諾謀殺93歲的瑪米米雅(Mamie Miya)，再被加提4項一級謀殺罪名。

即使再加四項罪名，科莫米爾也不會被判死刑。柯林縣檢察官格雷格威利斯(Greg Willis)以書面聲明解釋，每一位因暴力犯罪死亡的受害者，都應該得到應有的尊重，執法單位必須以詳盡的調查和確切的提控給死者和家屬一個交代，給殘酷的案件做了結。

49歲的連環殺手科莫米爾，看準高齡婦女無力抵抗的弱點，他有時跟蹤她們回家然後伺機入屋，或者潛入養老院 進入住戶的房間，然後用枕頭把受害人悶死，因為沒有留下痕跡，警方總是無法找到確切原因。

2018年3月，91歲的養老院住戶瑪莉巴特爾(Mary Annis Bartel)聽到有人敲門，她以為是養老院的員工，開門以後一位陌生的壯年男子強行闖入她的房間並把門反鎖，用一個枕頭壓在她臉上。那人搜掠財物後離去，但他不知道瑪莉沒有斷氣。養老院報警後，警方從一輛可疑汽車的牌照追查到科莫米爾，北德州兩年期間一連串高齡長者窒息而死的疑案終告偵破。