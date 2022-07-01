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德州西部旱災嚴峻 恐破2011年紀錄

拉伯克訊
德州今年有打破乾旱紀錄的跡象。(德州農業廳)
德州今年有打破乾旱紀錄的跡象。(德州農業廳)

位於拉伯克東北邊約30哩的鄉村小城羅爾斯(Ralls)，農莊與牧場的主人面臨苦旱的挑戰，學者指出2011年是德州歷史上最乾旱的一年，但2022年有打破紀錄的跡象。

羅爾斯市的棉花農場主人阿瑟(Lloyd Arthur)用手摸泥土就可以知道乾旱的程度，他表示2011年他經歷過的那次大旱，還比不上現在的情況，如今土地裡根本沒有任何水份，因此他覺得今年會打破2011年的紀錄。德州農工大學在2011年旱災之後所做的研究指出，那次的旱災造成德州農牧業76.2億元的損失。

聯邦旱情監測局(US Drought Monitor)所發布的資訊指出，德州有80%的地區過去一年中多數時段遭逢旱情，有些地方乾旱的情況持續很久，對民生造成問題，缺水會讓農作物死亡或結實減少，牧場的牲畜會缺少草料，還會使野火發生的頻率增高，野火發生後的災情也會更嚴重。

德州西部地區從去年8月起就出現旱象，雖然最近幾周下了一些雨，但雨量少得可憐，5月份下了3吋雨，但6月份至今還不到1吋，還不到正常量的一半。國家海洋與大氣管理局NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)新發布的資訊，讓農牧業者更加憂心，上一次5月份的平均溫度創下新高是在2018年，今年5月的平均溫度與2018年一樣熱，高溫讓土壤中的水份更容易蒸發。

NOAA氣象服務專案經理默菲(Victor Murphy)指出，5月的降雨讓人欣喜，但6月卻比2011年更乾，如果天空不作美，不很快降下及時雨，那麼今年應該會打破2011年的紀錄。默菲指出，西德州乾旱的程度中又以米德蘭(Midland)地區最嚴峻，從去年9月到今年5月，米德蘭地區的降雨只有正常量的8%，這是該期間最乾旱的紀錄，2011年已成第二乾旱的舊紀錄。

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