德州人語／禁槍不可能 美國槍案會更多嗎？

在全美密集發生一系列的大型槍擊 案後，華府19日晚間的一次露天音樂節活動上，再次發生一起槍擊事件，造成一人死亡、三人受傷。

在美國歷史上，無論發生了多少次槍擊，同樣的悲劇一再重演，但槍枝問題始終無法解決。如今該問題遇上了一個巨大障礙，那就是幽靈槍的出現。

這項技術的產生，突破了政府能力的最後一道防線。無論如何規範槍枝的銷售，監管背景調查，嚴格收緊所有相關的規定，但現在人們只需購買一台3D打印機和一些塑料，就可以在家自製槍枝。不需背景和精神疾病史的調查，即使是註冊在案的重罪犯也一樣可以輕鬆獲取。既然政府不可能禁止購買3D打印機和塑料，那麼政府已經失去禁槍的能力，禁槍徹底成為「不可能任務」。

雖然自己動手打印槍枝需要一點手藝且質量不佳，但如今市面上也有直接售賣塑料打印的槍枝部件的公司，品質更好。更何況現在本來也就只有少數地區和州對幽靈槍有相關規定，而聯邦更是缺少相關法律。購買幽靈槍組裝套件如同網購任何其他東西一樣便利。

事實上，3D打印槍枝確實在槍枝愛好者們當中成為一個笑柄，即使自製槍枝的品質不如大廠產品，但也依舊熱衷於研發不同產品。除了娛樂，也是用於嘲笑政府試圖禁槍的努力，也是對禁槍法規的一個抗議姿態。這自然又成為一個政府權力和個人自由的博弈，

從互聯網的近代歷史中，一個重要教訓就是阻止人們分享東西是不可能的。3D打印槍枝的圖紙會像所有的盜版 影音、軟件一樣無法禁止。在擁槍派的理論裡，首先第一點要接受的現實就是「自由不是安全的」。在這一前提下再來說，如何減小因自由而帶來的風險。或許最終禁槍派也不得不同意這一現實。

但與此同時，擁槍派也要面對因槍枝帶來的實際生命代價。眾多的研究都顯示，美國在總體的犯罪率上並沒有比同等國家更高，但卻有更多的因暴力死亡的人數，而這和槍枝氾濫具有很強的相關性。雖然對擁槍派來說，3D打印槍只是一個諷刺政府的寓言。但對原本就有犯罪史而難以買槍的街頭幫派，或是擔心持金屬槍枝過不了安檢的恐怖分子來說，塑料打印的槍自然是無比便利。

最終持有槍枝恐怕會成為如同駕駛車輛或種植大麻 一樣，政府只能更多地關注擁有者是否持證，並抓獲和起訴無證持有者。若是持證者，無論是買有序列號的槍還是自製槍都沒有關係，而無證持有者將會受到懲罰，當然這也意味需要更多的攔檢和執法成本。而在我們將迎來的新世界裡，這可能會是新常態，甚至可能預見的是更多的槍擊案。