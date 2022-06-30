西南管理區 7／3施放國慶煙火

李雄（左三）及管委會董事也是祕書的Hary Shani、管委會執行官李成純如(左一)，與新任董事Frank Donnelly III （右二）、Blu Baillio （右一）共同促成國慶園遊會。(西南管理區提供）

休士頓 西南管理區6月董事會，除了對即將在7月3日舉行的大型煙火慶祝活動「Liberty Fest」的細節做最後更新核對外，也公佈新任兩位董事會成員。新董事馬上進行職務工作，與管委會主席李雄、其它董事、管委會職員、社區代表及義工，一起參與董事會逐項議題討論。

「Liberty Fest」經過數月籌備及近期密集討論，各項細節已近完整呈現階段：除了更精緻完美的軟硬體、社區表演及熱門職業演出團體將各擅勝場；攤位方面已確認有60個以上，包羅萬象內容也將呼應區域內多元的族裔及文化風貌；因為是慶祝國慶日的大型同樂活動，一向注重治安議題的管委會更密集與警方代表開會研商，要將安全措施安排完善外，更要特別為此定位家庭同樂的大型活動，考慮更多的貼心服務。

目前活動的海報、廣告牌、義工裇衫等設計也都已完成，部分海報牌已經放置在活動地點附近，以吸引路過民眾到時都能參與盛會。7月3日當天活動將於下午1時進行至8時，9時國慶煙火施放，精采可期。除了義工人數將達數百人，各方估計參與人數可輕易達到7500人次。

西南區管委會視此活動為年度經典招牌活動，今年更積極採取多項宣傳方式，包括KPRC電視台採訪報導。除了已經陸續播出的宣傳及網路新聞外，管委會主席李雄及董事，更將去現場節目接受專訪，歡迎民眾踴躍參與活動外，也將把管委會角色及工作介紹給社區，以加強各項服務的溝通與成果。另外，管委會也為活動設立專屬網頁，容納資料外，也將為活動保存影片紀錄。今年負責活動籌備的董事之一、也是經濟委員會主席的David Peters 更建議設立活動委員會，讓以後的籌備工作更完美順利。

管委會兩位新董事包括在荷門紀念醫院系統任副總的Blu Baillio、及擔任管委會Richmond 治安委員會召集人的Frank Donnelly III。