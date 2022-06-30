德州住房基金 逾6億補助屋主

德州住房和社區事務廳向受新冠疫情影響的德州居民，分發超過5000萬元的住房貸款和住房協助款項。（FOX 26）

德州 住房和社區事務廳（Texas Department of Housing and Community Affairs，TDHCA）向受新冠肺炎疫情 影響的德州居民，分發超過5000萬元的住房貸款 和住房協助款項。據悉，目前還有超過6億元的「德州住房援助基金」（Texas Homeowner Assistance Fund，TXHFA）可用於幫助屋主。

FOX 26電視台報導，住房和社區事務廳表示，自2022年3月開始接受申請以來，在德州住房援助基金幫助下，超過7000名德州人能趕上逾期房貸、地價稅、物業保險和公寓物業管理費（HOA）等。

該基金成立於2021年，是「美國救援計畫法案」（American Rescue Plan Act）一部分，旨在減少2019年新冠肺炎疫情造成的經濟困難。

住房和社區事務廳還表示，目前仍有6億多元可用資金，等待符合條件和需要援助者。該基金還幫助德州縣府回收拖欠的地價稅。

要獲得資格，需滿足以下條件：

積欠一比或多筆付款，如貸款、地價稅、地價保險、公寓屋主協會（HOA）費用等。

家庭收入等於或低於地區收入中位數的100%，或全美收入中位數的100%，以較大者為準。

家庭在2020年1月21日後，經歷合格的財務困難，例如因疫情導致收入損失或支出增加。

房主還需提交額外文件以配合申請。

符合條件申請者，可獲得高達6萬5000元住房相關援助貸款。這筆援助中，2萬5000元可用於支付逾期地價稅、地價保險和公寓物業管理等費用。

住房和社區事務廳還與德州各地中心簽訂合同，房主可在申請過程中獲得線下幫助。

該機構執行董事威金森（Bobby Wilkinson）說，「我們知道許多德州人在經濟上受到疫情影響，我們努力幫助他們恢復穩定的財政狀況。」