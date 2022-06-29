女姓更細心 修車好口碑 徐雲不忘熱心公益

完整修車廠每天都是車水馬龍，車輛進出頻繁。（圖：王福生提供）

休士頓 「完整修車廠」負責徐雲是三個孩子母親，屹立修車界27年，堪稱車壇奇女子，1995年，在母親的支持與鼓勵下，喜歡挑戰的徐雲決心創業，剛開始時，她還不敢立即自德州醫學 中心辭職，每天都是下班後才趕往修車廠上班，在修車場生意還不穩定的前兩年，她在德州醫學中心的工資收入，大部分都用來貼補修車廠的日常開銷。

完整修車廠負責人徐雲創業27年，口碑好。 （圖：王福生提供）

如今的完整修車廠已是華人圈的一部份，很多人的車有問題，都不會忘記去完整修車廠給徐雲看看，有著女性的溫柔與細心，加上對車子的了解與經驗，她總是可以很快地地客人最好的建議，如果情況許可，車子放在廠裡修，她還可以借一輛車給你開，讓你不誤事，就是這樣的服務，這麼多年來，才讓完整修車廠每天都如車水馬龍般，車輛進出頻繁。

好口碑是靠口耳相傳，徐雲除了修車技術好，對母親的孝順在僑界也是眾所周知，回首來時路，她非常感謝母親劉啟香全力支持，讓她義無反顧勇往直前。如今事業有成，徐雲不忘初心，飲水思源，除了自中國接母親來美定居就近侍奉外，並在經常主持或贊助各項活動，在很多公開場合，她總是要將感謝母親自幼的教育放在第一位。

事業有成不忘回饋社區，徐雲經常舉辦或贊助各項活動。（圖：王福生提供）

徐雲說，父母都是重慶大學動力工程學院的教授，她從小耳濡目染，喜愛鑽研學習，不僅在學校排球隊一直擔任隊長，培養她充沛體力和堅韌不拔的毅力，而且在學習上從小學到大學都是優秀生，學習成績總是名列前茅，嚴父慈母的教誨讓她終生難忘。

中國自1977年恢復高考，當時大學的升學率只有5%。徐雲平時努力學習，寒窗苦讀，於1978年考上了南京大學物理系，街坊鄰居敲鑼打鼓奔相走告，父母和母校都以她為榮，對她豎起大拇指。 1985年她以優異成績從南京大學物理系碩士研究生畢業，隨後分配至上海交通大學物理系擔任講師。

20世紀80年代，中國高校興起出國留學熱潮。徐雲於1989年來到休士頓敦的貝勒醫學院攻讀生物物理碩士。 1991年碩士畢業後在德州醫學中心的實驗室從事醫學研究工作。整整四年，像許多來美留學生一樣，徐雲過著優裕平靜的生活。

醫學本是她的本業，卻因緣際會踏入修車界，經過幾次動手修車經歷給徐雲很大的震撼和鼓勵，也打開了一扇大門。重慶大學機械專業教授的父母家境讓她自小就對機械原理耳濡目染，物理專業出身的她也與修車原理一脈相通。她買了一些修車的書，一邊研究各種汽車運轉原理及修車技術，在學習中摸索，一邊到修車廠工作學習，徐雲的修車技術也逐漸精湛，開設自己的修車廠的想法也水到渠成。

徐雲在修車廠裡做苦力是家常便飯，她經常晚上、週末不回家，跟工人一起加班幹，一起學習。她學習檢查汽車空調，換機油都是自己親手做，甚至她懷孕時，還挺著大肚子修車，幫客戶作年檢。生完小孩的第二天，她已經在修車廠上班了。

她介紹自己創業的經歷時，在那段時間裡，自己幾天不休息拼過頭了就頭暈，上下班開車就像開船一樣晃蕩，但她樂此不疲。年輕時仗著自己精力充沛，事必躬親，早期開的老地方修車廠均是自己親手裝修。兩年後，她終於辭去德州醫學中心的工作，專心致力於經營自己的事業「完整修車廠」。

徐雲的農場是親朋友好假日喜歡造訪的一片樂土。（圖：王福生提供）

由於她的認真、仔細及耐心，很快就獲得了顧客們的信任，業務從原來的簡單修車服務到最後演變成鈑金、煞車、引擎、冷氣、變速箱等，她統統都能做，而且做的不錯。

「完整修車廠」的好口碑因此傳開，徐雲表示，當初生怕自己的女性形象，很難獲得客戶的認同，自己都沒太多的信心，但在母親及友人的鼓勵下，她勇於學習，不斷努力，終於獲得了客人們的認同。她最近常常鼓勵年輕朋友不要怕吃苦，只要堅持努力學習，積極肯幹，最終一定會成功。

27個年頭的努力，徐雲事業有成之餘，也熱心參與公益活動，而且在休士頓北邊購置了一座農場，每到假日總會邀請幾位好友來到那裡釣魚，划船，唱歌，跳舞，遊戲，吃小龍蝦，燒烤，品嚐四川冷面，日本壽司等美食，賓客們乘坐拖拉機或高爾夫球車周遊農莊，有的乘坐皮划艇蕩舟在漣漪浮波的湖面，徐雲苦盡甘來，如今的快活人生令人稱羨。

完整修車廠Complete Auto Center地址：4605 Cook Rd, Houston, TX 77072，電話：(281) 564-6541, Fax:(281) 564-3396，網址：http://www.completecenter.com。

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