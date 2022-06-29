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德州法官發臨時令 仍可依現行「心跳法」恢復墮胎 不用擔心遭控罪

編譯組／綜合報導
哈里斯縣法官28日發布臨時禁令，墮胎者可根據現行「心跳法」恢復墮胎，不用擔心遭指控犯罪。（KPRC 2）
哈里斯縣法官28日發布臨時禁令，墮胎者可根據現行「心跳法」恢復墮胎，不用擔心遭指控犯罪。（KPRC 2）

休士頓都會區所在的哈里斯縣（Harris County）一名法官28日發布臨時禁令（Temporary restraining order），墮胎者可根據現行「心跳法」（heartbeat law）恢復墮胎，通常是懷孕六周左右，不用擔心遭指控犯罪。

根據KPRC 2電視台報導，這項裁定將於兩周內生效，直至臨時禁令決定為止。相關聽證會將於7月12日舉行。

此舉是在幾個民權組織和提供墮胎手術的醫事人員，就德州墮胎禁令提起訴訟後所做的裁決。

聯邦最高法院24日推翻具有里程碑意義的羅訴韋德案（Roe vs. Wade）後，德州幾乎完全禁止墮胎的禁令，將在30天內生效。

根據這項禁令，墮胎者不會受到法律起訴，但進行非法墮胎的醫師，可能會被判除處終身監禁，或最高10萬元罰款。

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在24日發布一份諮詢意見，稱「從今天開始，墮胎提供者可能因墮胎而負刑事責任，這是基於德州早在羅訴韋德案遭推翻前，已禁止墮胎。」

對此，相關機構尋求臨時禁制令，並提起相關訴訟，以阻止禁令的執行。

生殖權利中心（Center for Reproductive Rights）執行長諾瑟普（Nancy Northup）說，在德州，墮胎仍合法，每一天、每一小時都可讓更多人得到護理機會。」

在法院頒布臨時禁制令前，帕克斯頓在推特上發表聲明稱，「正如預期的那樣，支持墮胎的左翼份子，現在正控訴我和德州，以阻止我們州的反墮胎法律。我預料到這點，並準備好了。德州保護未出生嬰兒的法律終將獲勝。」

哈里斯縣檢察長梅尼菲（Christian D. Menefee）支持28日法院的臨時禁令。

「我很高興看到哈里斯縣法院阻止自1920年代以來，一直存在於書本上的反墮胎法執行。帕克斯頓鼓勵檢察官根據顯然不再可執行的法律，追究醫療服務提供者的行為是可恥的。」

梅尼菲說，「我們的檢察長援引可追溯至1920年代的法律，這是應受譴責，我們都知道那段時間有哪些法律，我們州領導人，不該讓德州人回到那個時代。」

墮胎 德州 臨時禁制令

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