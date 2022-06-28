我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

1.5萬女員工控歧視 Google賠1.18億和解

編譯組／綜合報導
一萬多名女性員工集體控告歧視，Google賠償1億1800萬元和解。(美聯社)
一萬多名女性員工集體控告歧視，Google賠償1億1800萬元和解。(美聯社)

Google已同意向多達1萬5500名女性員工支付總額1億1800萬元，以和解長達數年的集體訴訟，其指控Google歧視女性員工。

原告伊莉絲(Kelly Ellis)、皮思(Holly Pease)、維蘇里(Kelli Wisuri)及拉瑪(Heidi Lamar)指控這家價值1.4兆元的科技巨頭，將女性置於低於男性的薪資水平，提供女性較低薪工作，升職女性較為緩慢且不頻繁，從事類似工作的女性員工、薪資通常低於男性。

皮思在Google工作近11年、擔任管理職務，她在聲明表示，作為一名在科技產業度過整個職業生涯的女性，她對Google同意採取行動做為和解一部分，感到樂觀，將確保女性獲得更多平等。

這起集體訴訟，為一系列指控矽谷科技行業對女性存在偏見的訴訟之一。

在股東們起訴Google涉嫌對女性性騷擾與不當行為之後，公司於2020年承諾斥資3億1000萬元用於多元化、公平與包容計畫。軟體巨頭甲骨文(Oracle)近來與2017年提出訴訟進行抗爭、訴訟稱甲骨文多個工作類別的女性薪資低於男性。

LinkedIn於5月同意支付180萬元的拖欠薪資，聯邦調查結論，平台在工程、產品與行銷工作少付686名女性員工薪資。去年11月，舊金山影像分享平台Pinterest同意花費5000萬元促進多元化並改變公司文化，之前股東訴訟稱公司歧視女性與有色人種。

Google訴訟和解協議含括工作範圍廣泛，從工程師、銷售人員到公司園區學前班老師，針對性別偏見和解案件，賠償金額龐大。不過，柏克萊加大社會學教授哈芙曼(Heather Haveman)認為，對Google來說，金額相當小，Google年度收益高，去年有2580億元。此外，和解支付金額並非是法官命令，因此不構成法律先例，「然而，小公司傾向仿效成功大企業領袖的作法，Google決定和解，將會被同樣面臨類似法律索賠的公司仿效」。

訴訟於2017年在舊金山縣高等法院提出。日前公布的和解協議，仍需法院批准。Google在協議中則否認有不當行為，公司聲明表示，儘管堅信政策與作法公平，但經過近五年訴訟，雙方一致認為，和解符合每個人的利益。

一旦和解獲得批准，自2013年9月以來，在236個工作職位多達1萬5500名現任與前任女性員工，將根據公式獲得款項，包括工作時間、類別、級別、績效評級、教育與經驗。

Google 歧視 舊金山

上一則

維安做法過火？費城「守護天使」 沒收街友毒品惹議

下一則

570萬元低息貸款計畫 現開放給亞城小企業

延伸閱讀

聖荷西Google村建案 進入土地轉讓階段

聖荷西Google村建案 進入土地轉讓階段
Google攜手「仁人家園」 聖荷西建新經濟房 保留老建築

Google攜手「仁人家園」 聖荷西建新經濟房 保留老建築
Google前CEO施密特：半導體依賴台灣 危害美國國安

Google前CEO施密特：半導體依賴台灣 危害美國國安
1.5萬名女員工控告歧視 Google賠償1.18億和解

1.5萬名女員工控告歧視 Google賠償1.18億和解
洩AI好像有靈魂 Google員工被炒

洩AI好像有靈魂 Google員工被炒
1.5萬名女員工控告歧視 Google賠償1.18億和解

1.5萬名女員工控告歧視 Google賠償1.18億和解

熱門新聞

亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29

經濟艙新方案 雙層座位享受伸腿

2022-06-23 02:08
德州免個人所得稅，但產業稅率全美第六高。(德州房屋社區服務廳)

免徵所得稅大攬外州客 但德州這些稅都讓你嚇一跳

2022-06-23 17:26
22日的改名發布會中，由廚師現場製作多種copi美食。(特派員黃惠玲／攝影)

亞洲鯉改名copi端上桌 伊州號召食客一起吃掉生態殺手

2022-06-22 14:55
夏季氣溫升高的風險是，幼兒被留在車內很可能會被曬死。圖為哈里斯縣20日發生憾事的現場。（NBC）

德州5歲童車內活活熱死 只因母親忙於另一8歲兒慶生

2022-06-22 19:42

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下