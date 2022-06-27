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炎夏至 專家籲慎防3大蟲害

休士頓訊
哈里斯縣衛生局提醒民眾戶外活動應防蚊蟲叮咬。(哈里斯縣衛生局)
哈里斯縣衛生局提醒民眾戶外活動應防蚊蟲叮咬。(哈里斯縣衛生局)

夏季已正式開始，蚊蟲猖狂肆虐的時間來到，德州農工大學的昆蟲學家呼籲民眾慎防三大蟲害，確保家人和寵物安然度過德州的濕熱酷暑。

6月21日是夏至(summer solstice)，代表德州最熱季節的起始，德州的氣候與台灣和中國南方類似，蚊蟲肆虐的情況普遍。昆蟲學家布朗(Wizzie Brown)指出，家有寵物的人應該給貓狗使用除蚤劑(flea treatment)，這樣即使有跳蚤來到寵物身上，也不可能繁殖。如果會帶狗到狗公園(dog park)去玩，回家以後要用跳蚤梳子(flea comb)給狗梳毛，把帶回家的跳蚤梳出來捏死。

德州的住家常有很大的院子，如果有野生動物會到院裡來，就有可能帶來跳蚤。如果家中或院子裡出現蚤患，須要把寵物、住家和草地都做處理，才成徹底清除。

被蚊子叮到不但難受，還可能被染上西尼羅病毒(West Nile virus)等的病原體。以德州的氣候而言，要完全清除蚊子是不可能的，只能控制數量。要避免蚊子孳生，最重要的是清除積水(standing water)，如果有池塘或水溝，可以放蘇雲金芽孢桿菌(Bacillus thuringiensis)的丸子來殺孑孓，或者在水中養一些小魚，魚會把孑孓吃光。

到院子裡工作時，可以噴上防蚊劑(mosquito repellent)，在院子裡閒坐時，可以用電扇往身上吹，不但可以趕蚊子，還可以清涼一些。

蒼蠅是另一種惱人的昆蟲，德州的牛蠅甚至會叮人，蒼蠅最喜歡腐敗有機物質(decaying organic matter)的氣味，因此垃圾和回收品是吸引蒼蠅的最大元兇，如果堆積太久還會養出一大批蒼蠅，所以應該盡快清掉垃圾和回收品。另外，商店裡有賣捕蠅紙( fly trap)，它會釋放出蒼蠅喜歡的氣味，要注意的是，不要把捕蠅紙掛在門口附近，免得蒼蠅聚集在門邊，而應該掛在離門稍遠的地方。

夏季到來，哈里斯縣衛生局用詼諧的方式提醒民眾防蟲害。(哈里斯縣衛生局)
夏季到來，哈里斯縣衛生局用詼諧的方式提醒民眾防蟲害。(哈里斯縣衛生局)

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