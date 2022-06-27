逾15萬磅嬰兒奶粉 運抵休士頓

超過15萬磅嬰兒配方奶，27日上午抵達休士頓機場。（ABC 13）

超過15萬磅嬰兒奶粉，26日上午6時50分，順利抵達休士頓 布希洲際機場 （Bush Intercontinental Airport）。

根據美聯社報導，這批嬰兒配方奶，是拜登 總統（Joe Biden）的「飛行配方奶行動」（Operatioin Fly Formula）計畫一部分，該計畫加快從海外進口嬰兒奶粉速度。

這批奶粉共計約1萬500多箱，27日上午從德州出發。根據休士頓機場一份新聞稿，超過98個棧板的嬰兒奶粉，27日抵達後順利卸貨，預計分送至全國範圍內標的市場（Target）、沃爾瑪（Walmart）、Kroger等零售店，數量約150萬罐。

白宮並表示，相關單位正加快卡車運送速度，這些卡車將把大約100萬磅Gerber Good Start Gentle嬰兒奶粉，從雀巢工廠運送至全美各地零售商，這幾乎是迄今為止，進口至美國數量的兩倍。

監管機構2月份關閉一家由雅培（Abbott）經營的密西根工廠後，全美各地嬰兒奶粉短缺。在公司承諾採取額外消毒和安全協議後，工廠於6月4日重新開放，然在惡劣天氣對工廠造成損害後，工廠於一周多前再次關閉。