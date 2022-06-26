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最獨特民宿 奧斯汀「童話桃花源」令人驚豔

【奧斯汀訊】

民宿營運公司Airbnb正在進行的「最獨特民宿」(most unique rental property)競賽，奧斯汀的一間房子目前領先，公司22日(周三)並宣布斥資1000萬元的競賽，要甄選出100個最獨特、最怪異的民宿構想。

　位於奧斯汀西區的「盛開屋」Bloomhouse外號叫「童話桃花源」(Fairy Tale Escape)，房子的內外都怪異得令人驚艷，它其實只有一個臥房和兩張床，可住四人，但每晚要價606元，在Airbnb的訂房網站上，7月13日入住，18日上午離開，五天的時間是3029元，清潔費是129元，服務費是446元，總共是3604元，花費相當可觀。

　德州另外還有幾戶民宿也在最受歡迎的獨特屋名單上，包括龍柏頓市(Lumberton)的「自然主義者閨房」(Naturalist Boudoir)、特洛伊市(Troy) 「狂笑羊駝農場」(Laughing Llama Farm)上的「穀倉屋」(Silo House)、蓋文斯頓市(Galveston)的「水壺屋」(Kettle House) 、達拉斯市的「樹屋」(Tree House)，以及黎安德市(Leander)的「地理圓頂屋」(Geodome)。

　Airbnb22日宣布斥資1000萬元成立「我的天基金」(OMG! Fund)，徵求民宿主人申請加入「最瘋狂(craziest)、最獨特的房屋構思」競賽，民宿主人可在7月22日之前上網呈交申請書和各種附件、照片，截止日之後評審會選出100名優勝者，每人可得10萬元獎金把構想實現。

　Airbnb的資深公關經理山姆藍道爾(Sam Randall)指出，越來越多的人想加入民宿的行業賺外快，單單在德州，去年在獨特民宿榜上的房屋就一共有3500萬元的營收，在物價狂漲的現況下，屋主即使只把一個房間拿出來供遊客租用，也可以賺到不少外快貼補家用。

民宿 德州 營收

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