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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

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美食、看煙火…斯坦福市議員譚秋晴 邀僑胞參加獨立日慶祝活動

【休士頓訊】

斯坦福市市議員譚秋晴，誠摯邀請所有華人家庭參加7月3日和7月4日Stafford市政府在Stafford Centre（1505 Cash Road, Stafford, TX 77477）精心策劃的獨立日慶祝活動。 Stafford位於休士頓，林城，糖城大都會地區，Stafford Municipal School District還有備受華人家長歡迎的側重STEM教育的Stafford STEM Magnet Academy 學校。

7月3日（周日）的活動特別適合有小孩的家庭參與。活動時間為6:30 pm-11:30 pm。 Stafford Centre前的會有免費和收費的美食、飲料及備受孩子們喜愛的Hayrides和其他兒童活動，還有DJ加持的舞會，全家都可以參與到音樂互動的慶祝活動中。

7月4日（周一）7:00 -9:00pm你還可以在Stafford Centre裡面享受免費的高質量音樂盛宴，Freedom Rings Concert。結束音樂會後直接在centre門前觀看休士頓地區最美的獨立日煙花（建議自己預備折疊椅）。兩天活動，溜娃、享樂、慶祝，一個都不耽誤 。

華人 休士頓 大都會

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