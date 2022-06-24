泛舟垂釣遇風暴翻覆 德州布蘭諾市3男滅頂

北德州布蘭諾市四位居民泛舟遇難，三死，一人獲救。(FOX4)

北德州 布蘭諾市四位居民，18日(周六)晚間在樂風湖(Lake Lavon)上泛舟釣魚 時突遭風暴 侵襲，小船翻覆後其中三人失蹤，警方搜尋後找到他們的遺體。

柯林縣的樂風湖是築壩攔水形成的人工湖，位於布蘭諾東北邊只有10哩，是附近居民喜歡去釣魚的地方，但水面上伸出許多枯樹枝，給人一種詭異的感覺。18日晚間四名來自布蘭諾的男子在湖上泛舟、垂釣，他們都沒有穿救生衣。突然間狂風大作，小船先是進水，後來被大浪掀翻，四人都落入水中，其中一人抓住一棵枯樹，用手機打911求救。

麥可德克(Michael Decker)當時也在湖上，他接受福斯新聞採訪時表示，他很少開橡皮艇到遠處去，但那天下午他開船帶著妻子、女兒和女兒的男友，到湖對岸的「樂風湖上船屋餐廳」(the Boathouse on Lavon)吃晚餐，晚餐之後開船回家的一小時途中，大約8時45分時突然烏雲密布、閃電交加、冰雹落下，狂風掀起3呎半高的大浪，雖然他們都穿著救生衣，但他仍覺得可能會性命不保。

當時他看到那條後來翻覆的小船，四名男子在小船中央抱成一團，他們都沒有穿救生衣。他掌穩舵，機動橡皮艇以大約每小時6哩的速度前進，還沒有到岸邊時風暴已經平息，是一場來得急、去得快的閃暴。

柯林縣警局接到報案後，通知救難單位把抱住枯樹的那人救出，次日(周日)上午找到失蹤者之一的遺體，下午又找到一具，接著在周一清晨發現第三具，溺斃的三人是叔姪的關係，他們是60歲的荷西多明格茲(José Dominguez)、34歲的胡里歐比比亞諾(Julio Bibiano-Gonzalez和30歲的拉菲爾比比亞諾(Rafael Bibiano-Olea)。

警方呼籲民眾到湖上泛舟時，一定要穿救生衣，溺死的三人如果在翻船時穿了救生衣，生還的機會相當大。