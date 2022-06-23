我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

烏瓦德案細節曝光 警方準備攻堅卻呆等57分鐘

編譯組／綜合報導
5月24日烏瓦德槍殺案，多名員警已在門外舉槍持盾準備工攻堅，但遲未獲指令。（KPRC／學區監控影像畫面）
5月24日烏瓦德槍殺案，多名員警已在門外舉槍持盾準備工攻堅，但遲未獲指令。（KPRC／學區監控影像畫面）

德州烏瓦德槍殺案的直接證據21日曝光，警方人為疏失導致傷亡擴大的跡象愈來愈明確。

一具裝設在正對凶案現場111與112教室上方的監視器顯示，事發後幾分鐘就有三名配有手槍的警察趕到，但是他們未獲採取行動的指示。

再隔一段時間，學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）與其他七人趕到。其後，歹徒向先到三人開槍，但後到的八人，包括阿瑞唐多在內都未還擊。阿瑞唐多之後還用手機回報，歹徒已被控制，因此等待增援。

事發後20分鐘內，所有員警都已就位，備妥兩具步槍在內的武器，以及防彈盾牌與破門鐵橇，但是指揮中心卻要他們再等候增援。這群人就在走道枯等了57分鐘，凶嫌得以再掃射四輪，受害的包括門外等候員警的妻子與女兒。

其中一名來自德州公安廳的幹員到場後詢問，「裡面是否還有小孩？有的話，我們馬上就得進去！」另一個聲音說，「目前不知道」。幹員回飆，「你們這一群人等在門外，卻不知道裡面有沒有小孩？」，並重申「如果有小孩，我們得衝進去！」另一聲音說，「上面會決定衝不衝」。

這名幹員對其他人的不作為大為光火，並因為其他教室還有小孩，所以表態他要疏散人群，「嘿，有小孩啊，我自己去疏散吧！」其他人則繼續等了57分鐘，直到聯邦邊境巡警到場後才破門。

德州 警察 邊境

上一則

堅持生命始於受精 德州共和黨籲學校禁性教育

下一則

黃石公園22日重新開放 須依限制入園

延伸閱讀

德州槍擊案奪走21名師生性命 羅布小學要拆除了

德州槍擊案奪走21名師生性命 羅布小學要拆除了
新州防範槍擊案 擬立法要求大型場館擬設避難所

新州防範槍擊案 擬立法要求大型場館擬設避難所
德州小學槍案「原可3分鐘內阻止」 公安廳長斥指揮錯誤

德州小學槍案「原可3分鐘內阻止」 公安廳長斥指揮錯誤
MLB／大谷翔平雙響砲、8分打點 還是不夠天使牛棚花

MLB／大谷翔平雙響砲、8分打點 還是不夠天使牛棚花
烏瓦德槍案後德州長選情趨緊 艾伯特從領先15%縮小到5%

烏瓦德槍案後德州長選情趨緊 艾伯特從領先15%縮小到5%

烏瓦德案細節曝光 警方持盾舉槍準備攻堅卻呆等57分鐘

烏瓦德案細節曝光 警方持盾舉槍準備攻堅卻呆等57分鐘

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
亞裔混血女子Christina Dang與其非洲裔伴侶因寵物狗糾紛遭人槍擊身亡。(取自臉書)

寵物狗糾紛 康州亞裔混血女遭射殺 留下4個月大寶寶

2022-06-22 20:45
麻州男子陳曦(Xi Chen，音譯)日前挑戰新罕布夏州華盛頓峰時，因天氣惡劣，導致體溫過低，父親節當日不幸遇難。(取自GoFundMe)

「太冷、太濕，動不了」麻州華男爬山低溫致死

2022-06-22 10:29
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15
正與分居丈夫打三個孩子監護權官司的戴柏菈(左二)，萬萬沒想到對方竟然把孩子在家中浴缸溺死。(Gofundme)

我拿不到監護權 你也別想有 伊州狠父竟溺死3幼兒

2022-06-16 12:28

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼