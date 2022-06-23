烏瓦德案細節曝光 警方準備攻堅卻呆等57分鐘

5月24日烏瓦德槍殺案，多名員警已在門外舉槍持盾準備工攻堅，但遲未獲指令。（KPRC／學區監控影像畫面）

德州 烏瓦德槍殺案的直接證據21日曝光，警方人為疏失導致傷亡擴大的跡象愈來愈明確。

一具裝設在正對凶案現場111與112教室上方的監視器顯示，事發後幾分鐘就有三名配有手槍的警察 趕到，但是他們未獲採取行動的指示。

再隔一段時間，學區警長阿瑞唐多（Pete Arredondo）與其他七人趕到。其後，歹徒向先到三人開槍，但後到的八人，包括阿瑞唐多在內都未還擊。阿瑞唐多之後還用手機回報，歹徒已被控制，因此等待增援。

事發後20分鐘內，所有員警都已就位，備妥兩具步槍在內的武器，以及防彈盾牌與破門鐵橇，但是指揮中心卻要他們再等候增援。這群人就在走道枯等了57分鐘，凶嫌得以再掃射四輪，受害的包括門外等候員警的妻子與女兒。

其中一名來自德州公安廳的幹員到場後詢問，「裡面是否還有小孩？有的話，我們馬上就得進去！」另一個聲音說，「目前不知道」。幹員回飆，「你們這一群人等在門外，卻不知道裡面有沒有小孩？」，並重申「如果有小孩，我們得衝進去！」另一聲音說，「上面會決定衝不衝」。

這名幹員對其他人的不作為大為光火，並因為其他教室還有小孩，所以表態他要疏散人群，「嘿，有小孩啊，我自己去疏散吧！」其他人則繼續等了57分鐘，直到聯邦邊境 巡警到場後才破門。