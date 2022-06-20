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疫情威脅員工心理健康 雇主應主動關心

記者邵敏／綜合報導
疫情導致藥物濫用和自殺人數不斷攀升，抑鬱症增加4倍，焦慮症增加3倍。（會議截屏）
疫情導致藥物濫用和自殺人數不斷攀升，抑鬱症增加4倍，焦慮症增加3倍。（會議截屏）

疫情改變人們的工作生活狀態，也帶來心理上的影響，如何認清職場中的隱藏健康危機，保持員工心理健康，改善負面情緒？華興保險6月9日（周四）邀請醫學專家講解職場心理健康專題，提醒雇主主動關心員工、防患於未然。

凱薩醫療集團家庭醫學科主任、美國家庭醫生學會(AAFP)院士周育澍(Dr. Jack Chou)在當天的講座中指出，疫情對僱員心理健康構成威脅，由於新冠帶來的壓力和不確定性，員工的恐懼和焦慮正在不斷加劇。

當員工的心理健康受到影響時，周育澍認為，雇主也會因此付出代價，「心理健康問題是員工索賠的最大誘因，62%的員工誤工都與心理健康有關，員工的抑鬱症如果沒有得到及時治療，雇主在每名員工身上每年要多花費1萬5702元，這個代價很大。」

很多員工在面臨心理健康問題時，會刻意迴避或推遲治療，周育澍說，如果雇主及時關心，就會得到回報。相關數據顯示，80%的員工接受心理治療後，表示工作滿意度獲得提升，57%的員工認為雇主如果積極關注他們的心理健康狀況，他們也會對雇主更忠誠，做事效率更高，也會盡量減少請假。

周育澍提出三種策略，包括強化虛擬社區建設、加強自我關愛、培養信任。（會議截屏）
周育澍提出三種策略，包括強化虛擬社區建設、加強自我關愛、培養信任。（會議截屏）

疫情期間遠程辦公，雇主如何為員工提供心理健康的支持？周育澍認為靈活應對是關鍵，提出三種策略，包括強化虛擬社區建設、加強自我關愛、培養信任。周育澍舉例說，比如密切團隊聯繫、在線上與同事一起喝咖啡、開展線上放鬆活動、虛擬會議時講一些活躍氣氛的話；同時作為管理者，還可以安排虛擬諮詢時間，這些方式都可以增加團隊聯繫，儘早了解每名員工的心理健康問題。

加強自我關愛，包括健康飲食、休息放鬆、創造新的運動方式等。周育澍表示，人類是社群動物，雇主要主動與員工談話，幫助紓解壓力，學會聆聽、對員工的辛苦表達善意，這些表達都會得到回報。管理者可用於培養信任的辦法，包括給予員工有意義的認可、慶祝團隊取得的成就、提早與員工共同確立期待值、了解確認員工的工作量、經常討論工作重點的變化，另外適當增加工作時間彈性，也有助於培養信任。

根據相關數據，美國因疫情出現的心理健康問題比例高達81%，每四人中就有一人受到嚴重影響；而在職場中，四個員工中可能有三人存在隱形心理健康問題。此外，疫情導致藥物濫用和自殺人數不斷攀升，抑鬱症增加4倍，焦慮症增加3倍，超過13%的成年人增加藥物使用。

周育澍指出，由於新冠帶來的壓力和不確定性，員工的恐懼和焦慮正在不斷加劇。（會議截...
周育澍指出，由於新冠帶來的壓力和不確定性，員工的恐懼和焦慮正在不斷加劇。（會議截屏）

心理健康 疫情 醫學

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