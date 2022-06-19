我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登預測：民主黨將保眾院、參院多奪4席 幕僚嘆太樂觀

嬰幼兒打不打新冠疫苗？ 專家解釋一次看

黃石公園突關閉 害慘一堆華人遊客

記者張宏／綜合報導
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

黃石公園（Yellowstone National Park）34年來首次全面關閉，華人被害慘了！被華人稱為最期待和規畫最久的美國國家公園的黃石公園，因為強降雨和洪水沖走道路並引發山體滑坡，導致14日公園五個門全部關閉。不少已在路上或者在黃石附近的華人遊客因此傻眼，行程被打亂不知道何去何從。

公園負責人Cam Sholly在13日宣布，由於「極其危險」的情況，至少在15日之前，公園的五個入口都禁止進入。在官方評估損失之前，公園重新開放的時間無法確定，公園北部的環路很可能會關閉很長一段時間。預計洪水水位將上升，因此公園南部的遊客也被疏散。

不少趁著暑期全家來黃石遊玩的華人遊客因此受影響。一家剛剛被迫離開公園的華人表示，進去三天下了三天雨，看著14日天睛剛玩了一個地方，就收到園區發的通知，全園關閉，問了工作人員南門大概17日開放。他們聽說有人住在「Roosevelt Lodge」旅館13日夜裡兩點被迫緊急疏散。

最慘的是那些準備進園的人，華人馬先生說，他們剛下飛機拿了車，才知道黃石公園關了，現在正發愁如何改行程？還有哪裡能打發這麼多天。他們一家人憋了兩年，黃石路線規畫都是提前半年就開始了，畢竟黃石是美國計畫最久，期待最久的一個國家公園，結果竟然進不去。

還有華人江先生一家本來12日到了黃石西門外住宿，訂了13和14日的園內酒店，結果園區關閉了，酒店也都退款。興致勃勃的來，卻遇到一盆冷水澆下來，只能望園興嘆。

有華人網友表示，他們非常幸運，13日剛離開公園，當時雨非常大。出來後大提頓國家公園都是冒雨看的，當晚住在Jackson Hole也一直下雨。有網友也是13日從黃石出來，他們走的西門，在園內時候信號不好，沒想到這麼嚴重。

很多預訂了機票酒店的華人遊客進退兩難，華人Tim李表示，他安排了這麼久的旅程，本來計畫最近去北門住。目前看來北邊小鎮感覺肯定是去不了，定了Vrbo也不能退。也許公園過一個月還是可以進，但是玩的體驗肯定大打折扣，還在猶豫到底要不要去。

華人陳太太表示，他們一家是去年聖誕節就預訂6月底的黃石行程，希望下周能開放一部分，最起碼大棱鏡那一片能開，不然真的令人遺憾，不知道怎麼和孩子說。

有多名華人網友表示取消最近行程，華人Tina表示，看新聞說黃石河的水位有紀錄以來最高，沿河的路很多地段沖塌，完全不能通行車輛。但是北邊的路和北門外的大橋，都是黃石公園物資進出的主要通道，所以公園裡面物資很快短缺，只能疏散旅客，只許出不許入。雖然距離她出發還有一個月的時間，但是為了保險起見，她還是取消了機票酒店和車子。

黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）
黃石公園2021年有超過480萬人次參觀。（記者張宏／攝影）

華人 洪水 聖誕節

上一則

Fed升息3碼抑通膨 專家：效果待觀察

下一則

葛萊美音樂家 替5非裔生還清學貸

延伸閱讀

門戶城鎮道路遭洪災沖毀 黃石公園恐關閉數月

門戶城鎮道路遭洪災沖毀 黃石公園恐關閉數月
孟加拉和印度遭洪患侵襲 41死數百萬人受困

孟加拉和印度遭洪患侵襲 41死數百萬人受困
高溫連仙人掌都枯萎 氣候災害威脅全美國家公園

高溫連仙人掌都枯萎 氣候災害威脅全美國家公園
蒙大拿州爆空前洪災 州長續度假挨轟

蒙大拿州爆空前洪災 州長續度假挨轟
洪澇、酷熱、野火 氣候災害威脅全美國家公園

洪澇、酷熱、野火 氣候災害威脅全美國家公園
蒙大拿、懷俄明洪災4.2公尺破紀錄 黃石公園關閉

蒙大拿、懷俄明洪災4.2公尺破紀錄 黃石公園關閉

熱門新聞

在紀夢奇命案中，奈特傾注全力申張正義。(布恩郡檢察官辦公室)

為紀夢奇命案傾注心血 密州檢察官驚傳舉槍自盡

2022-06-16 14:23
前阿肯色大學洪思忠因向FBI做虛假陳述，16日被聯邦法官判關一年零一天。(本報檔案照片)

向FBI虛假陳述 阿肯色大學前華裔教授判關1年

2022-06-17 15:48
雙層客座布置圖。（Crystal Cabin Awards）

經濟艙新方案 雙層座位享受商務艙伸腿空間

2022-06-16 20:15
德州奧斯汀查維斯湖邊的房子，銷售近200萬元。(RealtyAustin.網頁)

200萬買房 德州、加州差很大 奧斯汀屋況遠優於洛杉磯

2022-06-13 02:15
正與分居丈夫打三個孩子監護權官司的戴柏菈(左二)，萬萬沒想到對方竟然把孩子在家中浴缸溺死。(Gofundme)

我拿不到監護權 你也別想有 伊州狠父竟溺死3幼兒

2022-06-16 12:28
馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪。(美聯社)

2024年 馬斯克將成為世界上第一位兆億富豪

2022-06-13 20:10

超人氣

更多 >
79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩

79歲拜登騎車摔倒「沒事」 自嘲還能跳繩
身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架

身家940億 谷歌大佬布林低調訴請離婚 怕女兒被綁架
澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...

澤倫斯基顧問暗示8月與俄復談 前提是...
紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪

紐約街頭胡椒噴霧攻擊4華女 佛州女被控8項仇恨犯罪
加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見

加速崩跌 比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見