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葛萊美音樂家 替5非裔生還清學貸

編譯組／綜合報導

葛萊美獎得主、唱片製作人與慈善家威廉斯（Pharrell Williams）於17日在華府舉行的音樂活動上，宣布替五名全國有色人種協會（NAACP）學生支付學生貸款，包括一名來自北德州的大學生，這些學生，將「無債一身輕」的離開大學。

當天活動上，主持人宣布「對於舞台上所有人，我們正清算你們目前的學貸債務。」這項行動，是威廉斯幫助回饋社區的舉動之一。

根據全國有色人種協會，此一消息是令人驚訝的「即時雨」，因學生們分享他們在生活安排、研究生財務和選擇專業方面面臨的困難情況。他們指出，債務被償還後，將改變他們生活。

獲得這筆「天上掉下來」驚喜學生之一，是來自福和市與達拉斯之間，貝德福（Bedford）學生希爾（Channing Hill），他是來自歷史悠久的非裔Howard大學（Howard University）應屆畢業生。他說，「當我打給她報告這個好消息時，我想我媽媽應該開心得手舞足蹈。」

其他四名學生包括Robyn Hughes、Damarius Davis、Jamie Turner和Devan Vilfrard等。

當學生們被問到「你現在要做什麼？」Turner含著淚說「我要去法學院」，Davis補充說，「我在大一時，必須打三分工才能完成學業，我現在非常感激。」

威廉 貸款 德州

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