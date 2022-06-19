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縣警：烏瓦德2警曾有機會擊斃小學槍手

編譯組／綜合報導
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

達拉斯晨報報導，一名資深縣警局警務人員日前告訴紐約時報稱，兩名烏瓦德市警局警務人員，曾有瞬間機會，在羅布小學（Robb Elementary School）發生槍案時將兇嫌擊斃。

換句話說，這場於5月24日發生，殺害21條人命的大規模校園槍擊案，警方第二次錯失阻止兇嫌拉莫斯（Salvador Ramos）的機會。

鄰近札瓦拉縣（Zavala County）資深副警官里奧斯（Ricardo Rios）告訴紐約時報稱，這些警官（其中一位手持AR-15式步槍）說，他們害怕擊中在火線上的學童，「但警察阻止拉莫斯的機會很快就沒了，可能只有關鍵性的幾秒。」

在槍案發生後，札瓦拉縣警局派員支援烏瓦德市與烏瓦德縣警局。里奧斯說，他已與調查該案的德州眾議會特別委員分享上述訊息。

據領導調查的共和黨眾議員拜羅斯（Dustin Burrows）說，烏瓦德警務人員17日同意與調查委員會交談，但他已開始公開質疑，為什麼警方不儘快合作。

拜羅斯16日對烏瓦德警方表示不耐，他在推特上稱，「大多數人充分配合他們調查，不明白該市警局為什麼不希望這樣做。」

在這起美國史上最致命校園槍擊案之一發生幾周後，執法官員已停止提供有關槍案和警方應對措施最新消息。至目前為止，委員會已閉門與十多位證人進行會談，包括德州警察、學校工作人員、學區警察等。

目前為止，委員會提供的證人名單，不包括烏瓦德學區警察局長阿雷東多（Pete Arredondo），他在槍案中的行為受到批評。

警察 德州 紐約時報

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