參院限槍案會談破局 共和黨議員柯寧憤離席

德州選出的邦參議員柯寧。(John Cornyn推特)

烏瓦德濫殺案之後限槍聲浪大起，政策專家當時就指出那只是一時的反彈現象，參議院研商限槍法規的會議16日(周四)破局，代表共和黨 的德州 聯邦參議員 柯寧(John Cornyn)在會商時憤而離席。

繼紐約州水牛城的仇恨濫殺案後，德州烏瓦德發生規模更大的濫殺，而且死難的21人中有19人士小學生，引發一波巨大反槍聲浪，但是當時政策專家已經表示，這是幾十年來一貫的常態，過不了多久又會平息，直到下一個驚人事件發生之時。

代表德州的兩位聯邦參議員，資淺的泰德克魯茲(Ted Cruz)從一開始就沒有支持限槍法規，資深的約翰柯寧認為應該稍微加強限制，他在參議院少數黨領袖麥康諾的授權下，開始與民主黨參議員會商法規架構(framework)，這個小組是由民主黨籍的康乃狄格州參議員克里斯默菲(Chris Murphy)擔任領導人。

6月12日(周日)那天初步架構出現，並有10名共和黨參議員願意支持，讓許多國民樂觀相信幾十年來沒有改革過的槍枝法規終於會有進展。但事隔幾日本案正如專家預測，又陷入談判僵局，柯寧在16日的會談中憤怒起身離席，表示他馬上要回德州。這代表本案在國慶日之前不會再有任何進展。

目前兩黨間僵持的兩個重點是：第一，如何鼓勵各州創制所謂的「紅旗法」(red flag laws)，把槍枝從危險人物(譬如精神狀態突然失常)的手中暫時取走，第二，如何堵住所謂的「男友漏洞」(boyfriend loophole)，兩黨都贊成應該禁止有威脅性的配偶購買槍枝，但共和黨認為如果兩人只是男女朋友關係，有暴力傾向的男友不在禁止之列。