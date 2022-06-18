2歲女兒玩槍自轟 德州少婦卸責前科男友

買槍害死2歲女兒的潔西卡坎圖(Bexar縣立監獄)

2月中旬一名2歲女童開槍把自己轟死，女童母親的男友隨後即遭警方逮捕，辦案人員深入追查後卻發現，那把槍其實是女童的母親出面購買的，警方本周將女童的母親逮捕控罪。

德州 聖安東尼奧市警局指出，2月18日在市區南邊的都柏林街(Dublin Avenue)100街段的一戶住家驚傳槍響，2歲女童朱爾茲岡薩雷茲(Juelz Gonzalez)在床上把玩手槍時槍枝擊發，她頭部中彈送醫急救，但仍在27日不治身亡。

女童的35歲母親潔西卡坎圖(Jessica Cantu)向警方陳述時，表示她不知道家裡有槍，那把槍是她男友約書亞拉米雷茲(Joshua Ramirez)擁有的。事件發生時拉米雷茲在場，但他在警察 到達前逃離，他在3月份遭警方逮捕，被控「重罪前科犯持有槍械」(convicted felon in possession of firearm)的罪名，事發時女童是從拉米雷茲裝著槍枝和毒品 的背包中拿到槍的。

警方深入調查案情時卻發現，拉米雷茲因為是重罪前科犯沒有買槍的資格，是坎圖出面替他買槍，他是以販毒維生，每晚到市區多處汽車旅館出售毒品，需要一把槍來保護自己。聖安東尼奧快訊報本周報導，警方向法院取得逮捕令後，本周將坎圖以「危害兒童」(child endangerment)罪名逮捕，她的保釋金被法官訂為15萬元。

拉米雷茲有許多件前科，他在2008年因持有毒品被逮捕，2011年又因為對公務人員重傷害被判處6年監禁，於2015年假釋出獄，他因為這項前科而不准擁有槍枝。